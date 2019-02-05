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«Феномен в белорусском искусстве». Выставка книжной графики открылась в Минске

05.02.2019 - 21:57

Новости Беларуси. Искусство шрифта и книжного знака. Выставка графики дала старт одному из самых масштабных литературных событий года – 26-ой Минской книжной ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце искусств есть что почитать, посмотреть и кого увидеть.

Белорусские художники представили свои лучшие работы. По соседству с произведениями мэтров книжной графики – работы мастеров из 2000-х и студентов кафедры графики Академии искусств.

Александр Зинкевич, директор Дворца искусств:
Глядя на белорусскую книжную графику, могу испытывать только чувство гордости. Поэтому преемственность поколений и высочайший уровень белорусской графики безусловен. И действительно, это феномен в белорусском искусстве.

Михаил Басалыга, художник-гарфик:
Узровень кніжнай ілюстрацыі быў даволі высокі. Такія мастакі, як Кашкурэвіч, Шаранговіч, вельмі шмат. Ну і ў мяне дзясятак такіх ілюстрацый ёсць. Не дай бог, прыйдзе лічба і выкіне мастка з кнігі, а кніжку выкіне і захавае толькі ў кампьютэры, гэта лічыце, канец света. Далей нашай цывілізацыі няма чаго рабіць у гэтым свеце.

Экспозиция, которая проходит сразу в двух залах художественной галереи, включает в себя практически 90 произведений. Лучшие образцы книжной графики можно будет увидеть в течение всей книжной ярмарки. Напомним, что главное литературное событие продлится до 10 февраля.

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