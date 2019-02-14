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Февральская сенсация в Борисове. БАТЭ обыграл «Арсенал»

14.02.2019 - 23:23

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ обыграл лондонский «Арсенал» в первом матче 1/16 Лиги Европы. Гол в конце первого тайма забил Станислав Драгун. О том, что происходило на трибунах во время встречи, рассказывает корреспондент СТВ Ярослав Писаренко.

Ярослав Писаренко, СТВ:
Победа борисовского БАТЭ – неожиданная, непредсказуемая. Как угодно ее называйте, но это – победа. Счет 1:0. В самом конце первого тайма забил Станислав Драгун.

Конечно, диспозицию сил это не меняет. «Арсенал» все равно остается фаворитом в борьбе за выход. Но, тем не менее, не могу не отметить тот факт, что БАТЭ не только победил, но еще и не пропустил, а это в двухматчевом противостоянии иногда играет решающую роль.

Концовка матча была очень нервной. Против «Арсенала» по-другому быть просто не могло, особенно если он уступает. Даже было удаление в составе «канониров» – Александр Ляказетт увидел перед собой красную карточку.

Победа получилась действительно яркой, запоминающейся. Но обязательно помним, что точка будет поставлена только в Лондоне на Emirates Stadium. Ждем этого матча с нетерпением и, конечно же, пожелаем удачи борисовскому БАТЭ!

О том, как готовилась Беларусь к этому знаковому матчу, читайте здесь:

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