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Фильм «Тум Паби Дум» будет интересен и взрослым, и детям. Премьера кинокартины «Беларусфильма» состоялась в Минске

25.01.2018 - 19:17

Новости Беларуси. Лента с причудливым названием «Тум Паби Дум» вышла в широкий прокат 25 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьера «Беларусфильма» состоялась в Минске.

Это трогательная, одновременно грустная и смешная история о неординарном 10-летнем мальчике Сан Саныче. Он живет в детдоме, но решает изменить судьбу свою и своей подопечной. Продвинутый парень размещает в интернете объявление: «Молодой ребенок ищет семью с целью устройства личной жизни». В итоге мальчик вынужден играть по взрослым законам, что ставит его перед серьезным нравственным выбором.

Вячеслав Никифоров, режиссер художественного фильма «Тум Паби Дум»:
Мне кажется, что взрослым и будет интересно посмотреть, что же такое – наши дети. А детям будет интересно посмотреть то, что соответствует их затаенным мечтаниям – говорить со взрослыми на равных о вещах очень важных, а не только о детских.

Артем Венгерович, актер художественного фильма «Тум Паби Дум»:
Приколов было мало, но очень хорошая съемочная группа, очень приятные коллеги по цеху, можно так сказать, актеры, с которыми я работал, хорошие люди.

Ленту сняли всего за четыре месяца. Декорациями для фильма стал Радошковичский детский дом и столичные улицы. В актерском составе как белорусские кинозвезды, так и новички в индустрии. Одного из главных героев и вовсе отыскали в Одессе.

Фильм «Тум Паби Дум» будет интересен и взрослым, и детям. Премьера кинокартины «Беларусфильма» состоялась в Минске
Фильм «Тум Паби Дум»
Фото. Фильм «Тум Паби Дум»
Фильм «Тум Паби Дум»
Фото. Фильм «Тум Паби Дум»
Фильм «Тум Паби Дум»
Фото. Фильм «Тум Паби Дум»
Фильм «Тум Паби Дум»
Фото. Фильм «Тум Паби Дум»
Фильм «Тум Паби Дум»
Фото. Фильм «Тум Паби Дум»
Фильм «Тум Паби Дум»
Фото. Фильм «Тум Паби Дум»
Фильм «Тум Паби Дум»
Фото. Фильм «Тум Паби Дум»
Фильм «Тум Паби Дум»
Фото. Фильм «Тум Паби Дум»

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