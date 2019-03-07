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«Евровидение-2019». Беларусь на конкурсе представит 16-летняя ЗЕНА

07.03.2019 - 23:56

Новости Беларуси. Вечером седьмого марта состоялся финал национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле.  

За право представить Беларусь на конкурсе боролись десять участников. 

Победу одержала ЗЕНА с песней «Like it». Девушке 16 лет и она является самой юной участницей нынешнего национального отбора.

ЗЕНА набрала 69 баллов из 70 возможных. Певица рассказала нам, что ее не смущает эта «единичка», которой не хватило до максимального результата. «Меня она не смущает, потому что мне есть куда расти», – отметила ЗЕНА.

Фото: instagram.com/zena__official

ЗЕНА – это псевдоним Зинаиды Куприянович. Она была ведущей детского «Евровидения», которое проходило в 2018 году в Минске.

Девушка в 2017 году заняла третье место в финале «Новой Фабрики звезд» и стала сотрудничать с Виктором Дробышем. ЗЕНА рассказала, что он настраивал ее перед конкурсом и отмечал, что верит в нее.

Представитель страны на престижном конкурсе был определен путем голосования членов профессионального жюри. Оно оценивало вокальные данные конкурсанта, его номер, харизму и умение вести себя на сцене. По результатам выступления выставлялись оценки, которые суммировались.   

Сегодня мы показывали, как проходили репетиции шоу и приоткрыли закулисье национального отбора.  

Какими были эмоции участников накануне выступлений (смотрите здесь).  

За несколько часов до финала нацотбора член жюри Дмитрий Колдун, участник «Евровидения-2007», рассказал нашему корреспонденту, каким должен быть победитель. По словам певца, «победитель должен быть молодым, пластичным, уверенным в себе и не похожим на других».  

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