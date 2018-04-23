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Фонтаны Минска начнут работу 27 апреля и по новому графику

23.04.2018 - 23:07

Новости Беларуси. По просьбам горожан в Минске в 2018 году скорректируют график работы некоторых фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В частности рукотворные гейзеры в парке Победы в будни дни будут включаться на два часа раньше, уже с 11:00 утра. В жару фонтаны – излюбленное место отдыха горожан. Теперь насладиться прохладой можно будет дольше.

Кстати, все рукотворные гейзеры столицы начнут работу уже 27 апреля. Торжественная церемония пройдет на площади Парижской коммуны у здания Национального академического Большого театра оперы и балета.

Фонтаны Минска начнут работу 27 апреля и по новому графику

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