Фонтаны Минска начнут работу 27 апреля и по новому графику

Новости Беларуси. По просьбам горожан в Минске в 2018 году скорректируют график работы некоторых фонтанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В частности рукотворные гейзеры в парке Победы в будни дни будут включаться на два часа раньше, уже с 11:00 утра. В жару фонтаны – излюбленное место отдыха горожан. Теперь насладиться прохладой можно будет дольше.

Кстати, все рукотворные гейзеры столицы начнут работу уже 27 апреля. Торжественная церемония пройдет на площади Парижской коммуны у здания Национального академического Большого театра оперы и балета.