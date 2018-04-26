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Форму находили по всей республике: в Вилейке открылся музей истории лесхоза

26.04.2018 - 16:11

Новости Беларуси. Музей истории лесхоза открылся в Вилейке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция расположилась в трех залах. В контексте имен и событий здесь вся история белорусского лесничества. Среди экспонатов – образцы формы и орудий труда, начиная от топора, пилы и меча Колесова.

Ну а в зале современности – техника, которая практически исключает ручной труд на лесосеках. Это уже нынешнее вооружение лесников.

И наконец, здесь можно посетить охотничий зал с чучелами животных и фотографиями.

Павел Косяк, инженер лесного хозяйства Вилейского опытного лесхоза:
Для того, чтобы создать форму лесника 80-х, находили, можно сказать, по всей республике: где-то фуражку, где-то пальто, где-то костюм.

Некоторые наши работники, у которых отцы и деды работали, предоставляли нам документы, вещи, инструменты. Это во втором зале все размещено. Некоторым по 50, а есть и по 120, 140 лет.

«Лесной» музей может служить и как площадка для профориентации подрастающего поколения. Все, кто хочет связать себя с природой, о профессии лесничего смогут узнать здесь.

Форму находили по всей республике: в Вилейке открылся музей истории лесхоза

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