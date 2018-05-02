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Фотофакт: гроза с необычно большим градом прошла на больших выходных в Беларуси

02.05.2018 - 18:26

Новости Беларуси. Жаркие выходные выдались в Минской области. Сельчане и дачники использовали по-настоящему теплые дни, чтобы поработать на земле, благоустроить дворы и неплохо отдохнуть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местами столбики термометра достигали 28 градусов тепла. Между тем, не обошлось и без природных катаклизмов. На смену жаре пришли грозовые фронты со шквалистым ветром и гигантским градом.

Диаметр отдельных экземпляров достигал даже 5 сантиметров. Такой подарок вызвал волну видео и фотографий в интернете от очевидцев.

А еще – бурю недовольства от владельцев поврежденных автомобилей. К счастью, серьезных последствий гроза в регионе после себя не оставила.

Фотофакт: гроза с необычно большим градом прошла на больших выходных в Беларуси

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