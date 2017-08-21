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Фотофакт: пловцы Александра Герасименя и Евгений Цуркин сыграли свадьбу

21.08.2017 - 17:42

Новости Беларуси.  18 августа белорусская пловчиха Александра Герасименя вышла замуж.

Ее избранником стал пловец Евгений Цуркин. Пара сыграла свадьбу недалеко от Минска.

Александра Герасименя является призером многих международных соревнований по плаванию. У спортсменки две серебряные и одна бронзовая награды на Олимпийских играх, она триумфатор и призер чемпионатов мира и Европы.

Наша Саша: Герасименя, которую вы не знали

Евгений Цуркин тоже профессионально занимается плаванием – в 2014 году спортсмен стал чемпионом Европы.

Фото: instagram.com/tsurkintsurkin_

Когда Александра Герасименя уйдёт в декрет?

Гости церемонии называли ее одной из «Самых удивительных и искренних свадеб в жизни».

«Мы давно решили создать семью». История любви Герасимени и Цуркина – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/tsurkintsurkin/
Facebook Сергея Щурко. «Самая удивительная и искренняя свадьба в моей жизни. До слез...Совсем скоро они появятся на глазах у Саши и Жени. И те, кто присутствуют, тоже начнут потихоньку всхлипывать, потому что настоящие эмоции всегда найдут отклик у тех, у кого есть сердце... День, к которому они так долго шли и который навсегда останется в их жизни))) И то, о чем не сказали поздравляющие -- уверен, что кроме красивых детей в их жизни будет еще немало красивых спортивных побед. Беларусь, они тебя еще не раз»
Фото. Facebook Сергея Щурко. «Самая удивительная и искренняя свадьба в моей жизни. До слез...Совсем скоро они появятся на глазах у Саши и Жени. И те, кто присутствуют, тоже начнут потихоньку всхлипывать, потому что настоящие эмоции всегда найдут отклик у тех, у кого есть сердце... День, к которому они так долго шли и который навсегда останется в их жизни))) И то, о чем не сказали поздравляющие -- уверен, что кроме красивых детей в их жизни будет еще немало красивых спортивных побед. Беларусь, они тебя еще не раз»
instagram.com/olympicbelarus
Фото. instagram.com/olympicbelarus
instagram.com/dmitrievdd. «Сашка, Женя, Вы заставляете нас переживать, грустить и радоваться по ту сторону экрана, представляя Беларусь. Пришел день, когда мы смогли достойно ответить, сделать для Вас очень важное дело, дать старт Семье. Будьте счастливы, корабль по имени Любовь уплыл в океан по имени Счастье )) ... до золотой свадьбы доплывет, это 100%. И ее проведем #сашадоплавалась #женясловилрыбку»
Фото. instagram.com/dmitrievdd. «Сашка, Женя, Вы заставляете нас переживать, грустить и радоваться по ту сторону экрана, представляя Беларусь. Пришел день, когда мы смогли достойно ответить, сделать для Вас очень важное дело, дать старт Семье. Будьте счастливы, корабль по имени Любовь уплыл в океан по имени Счастье )) ... до золотой свадьбы доплывет, это 100%. И ее проведем #сашадоплавалась #женясловилрыбку»
instagram.com/perfect_minsk
Фото. instagram.com/perfect_minsk
instagram.com/perfect_minsk
Фото. instagram.com/perfect_minsk
instagram.com/perfect_minsk
Фото. instagram.com/perfect_minsk
instagram.com/perfect_minsk
Фото. instagram.com/perfect_minsk
instagram.com/polinaperfect
Фото. instagram.com/polinaperfect
instagram.com/polinaperfect
Фото. instagram.com/polinaperfect
instagram.com/polinaperfect
Фото. instagram.com/polinaperfect

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