Фотофакт: пловцы Александра Герасименя и Евгений Цуркин сыграли свадьбу

Новости Беларуси. 18 августа белорусская пловчиха Александра Герасименя вышла замуж.

Ее избранником стал пловец Евгений Цуркин. Пара сыграла свадьбу недалеко от Минска.

Александра Герасименя является призером многих международных соревнований по плаванию. У спортсменки две серебряные и одна бронзовая награды на Олимпийских играх, она триумфатор и призер чемпионатов мира и Европы.

Евгений Цуркин тоже профессионально занимается плаванием – в 2014 году спортсмен стал чемпионом Европы.

Фото: instagram.com/tsurkintsurkin_

Когда Александра Герасименя уйдёт в декрет?

Гости церемонии называли ее одной из «Самых удивительных и искренних свадеб в жизни».