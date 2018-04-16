Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». БАТЭ возглавил турнирную таблицу по итогам 3-го тура чемпионата

Новости Беларуси. 15 апреля завершился третий тур Беларусбанк – чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Центральным матчем этапа стала игра в Борисове, где БАТЭ уверенно обыграл брестское «Динамо» со счетом 2:0. В этом матче впервые на поле вышел Александр Глеб.

Неожиданностью тура можно назвать встречу в Солигорске, где «Шахтер» с минимальным счетом приграл «Слуцку». Теперь турнирная таблица выглядит следующим образом.

Возглавляет парад борисовский БАТЭ, на втором месте – футбольный клуб «Витебск», тройку лидеров замыкает «Динамо-Минск».