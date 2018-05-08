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9 Мая праздничные концерты пройдут во всех районах Минска

08.05.2018 - 22:05

Новости Беларуси. Уютно и по-домашнему День Победы встретит каждый район столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И Первомайский в 2018 году самый богатый на гуляния. Основные концерты пройдут в парке Челюскинцев и Ботаническом саду.

Минчане смогут прогуляться среди цветущих яблонь, тюльпанов и сирени под знаменитую «Смуглянку» и «Катюшу». В оранжереи тропических растений пройдут экскурсии, на которых можно будет узнать историю ботанического сада в военное время. Для посетителей также организуют тематические викторины.

Жителей Ленинского района ждут в Лошицком парке, Московского – в парке имени Павлова, минчане из Октябрьского соберутся в «Солнечной Долине». Заводчане День Победы отпразднуют на площадке возле «Чижовка-Арена».

Где и в каких районах Минска пройдут основные концерты на 9 Мая

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