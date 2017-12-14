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«Гэты быў першы этап пачатку рэалізацыі практычнай ідэі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці». 100 лет – I Всебелорусскому съезду

14.12.2017 - 17:31

Новости Беларуси. 14 декабря исполнилось ровно 100 лет I Всебелорусскому съезду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум 1917 года заложил основы современной белорусской государственности. 1872 делегата представляли практически все слои населения. Съезд начал работу 14 декабря в Минском городском театре, ныне – Национальный академический театр имени Янки Купалы. В ночь с 17 на 18 декабря была принята резолюция, которой предполагалось организовать орган краевого управления в лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских, рабочих депутатов. Несмотря на то, что городские власти тут же приостановили его работу, Съезд сыграл важную роль в истории становления Беларуси как самостоятельного государства.

Вячеслав Данилович, директор института истории Национальной Академии наук Беларуси:
Гэты быў першы такі этап пачатку рэалізацыі практычнай ідэі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Да гэтага былі толькі ідеі, меркаванні, а тут быў зроблены першы крок у гэтым напрамку.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Представительство было широчайшее. Все белорусские партии, организации, представлявшие территорию от Востока до Смоленска.

В советской историографии I Всебелорусский съезд преподносился как контрреволюционная акция. Современные же историки определяют прошедший форум как важный этап государственного строительства Беларуси.

«Гэты быў першы этап пачатку рэалізацыі практычнай ідэі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці». 100 лет – I Всебелорусскому съезду

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