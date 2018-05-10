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«Главная задача – снижение смертности лиц в трудоспособном возрасте»: Жарко на конгрессе кардиохирургов в Минске

10.05.2018 - 18:26

Новости Беларуси. Новые способы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями ищут в эти дни в Минске ведущие мировые специалисты в области кардиологии и терапии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный конгресс собрал экспертов из Беларуси, Грузии, Канады, США, Японии, Швеции и России. Несмотря на прогресс в кардиохирургии (а сегодня на вооружении клиник и методики, и оборудование), смертность от сердечных заболеваний в мире остается высокой.

Вызывает беспокойство ситуация в Беларуси. Анализ показывает, что по этой причине чаще стали умирать люди трудоспособного возраста. В этой связи в стране будут совершенствовать систему оказания первой терапевтической и кардиологической помощи.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Главная задача – снижение смертности лиц в трудоспособном возрасте. Вот самое главное. Анализируя наше демографическое состояние по итогам первого квартала, мы видим, что во многих городских поселениях и крупных городах смертность лиц в трудоспособном возрасте начала расти. Вот этим должны заниматься в первую очередь первичное звено и вся наша лечебная сеть.

Патрик Тифи, руководитель интернациональной лаборатории Лондонского научно-медицинского центра:
Проблема сердечно-сосудистых заболеваний – это всемирная проблема.  Я рад учувствовать в этом конгрессе. Обмен опытом  всегда очень важен, и он будет способствовать решению задач в ранней диагностике, а также в успешном лечении таких заболеваний. Безусловно, мне есть чему поучиться у кардиологов из Беларуси. Их подготовка на очень высоком уровне.

Каждый год в мире от болезней сердца умирают почти 15 миллионов человек. Ученые уверены: самым эффективным способом изменить ситуацию остается ранняя диагностика заболеваний. Когда недуг только дает о себе знать, в арсенале врачей больше инструментов помочь.

«Главная задача – снижение смертности лиц в трудоспособном возрасте»: Жарко на конгрессе кардиохирургов в Минске

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