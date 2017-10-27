Главный инструктор Японской федерации каратэ Сетокан: Это и белорусское боевое искусство

Новости Беларуси. Черный пояс – вершина постижения каратэ. Как его достичь, можно было узнать 27 октября на семинаре по этому виду боевого искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этого в Минск приехал один из лучших каратистов мира, главный инструктор японской федерации Ямагути Такаси.

Он рассказал о своем пути постижения боевого искусства, а также показал самые сложные приемы. Семинар прошел в рамках фестиваля «Японская осень».

Токунага Хироки, посол Японии в Республике Беларусь:

«Японская осень» в Беларуси каждый год. И для того, чтобы улучшить понимание Японии и японской культуры в Республике Беларусь.

Ямагути Такаси, главный инструктор Японской федерации каратэ Сетокан:

Изначально каратэ зародилось в Японии, но сейчас стало настолько популярным, что развивается во всем мире. Оно основано на древних традициях, а у белорусов они очень мощные, мощный боевой дух.