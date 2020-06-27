Главный санврач Минска: «Запрет на использование воды в питьевых целях снят»
Новости Беларуси. Последние подробности о качестве воды в Минске. Во Фрунзенском и Московском районах снят запрет на использование воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нелли Гиндюк, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В связи с тем, что исследованные в течение суток пробы воды водопроводной соответствуют установленным требованиям, запрет на использование воды в питьевых целях снят. Воду можно употреблять для питья.
За последние сутки санитарно-гигиеническая служба города проверила 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах города.
Результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям, в том числе по хлорорганическим соединениям. Следует отметить, что более чем сутки по Фрунзенскому району не регистрируются пробы с отклонением от нормативных требований.
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В Московском районе по этому показателю 26 июня отмечались отклонения в трех образцах. По результатам проб, отобранных днем, вечером и утром 27 июня, вода соответствует всем требованиям.
Ситуация остается в фокусе внимания специалистов. Круглосуточный мониторинг качества и безопасности питьевой воды продолжит городской центр гигиены и эпидемиологии.
В двух районах Минска сохраняется запрет на использование воды из крана
Новости Беларуси. В двух районах Минска – Московском и Фрунзенском – все еще действует запрет на использование воды из крана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городские службы продолжают ликвидировать последствия происшествия.
Основной версией причин ЧП считают третий водовод, на котором проводились ремонтные работы. Сейчас он отключен от системы.
За ситуацией круглосуточно следит городской центр гигиены и эпидемиологии. Взято уже сотни проб.
26 июня Мингорисполком принял решение о выдаче индивидуальных разрешений на использование воды по результатам лабораторных исследований. Первоочередное право – у детских садов, больниц, промышленных предприятий.
Сегодня, 27 июня, как и в предыдущие дни, для минчан организован подвоз питьевой воды. По последним данным, цистерны направляются по 33 адресам.
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