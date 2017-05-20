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Главой Федерации хоккея Беларуси назначен Семён Шапиро

20.05.2017 - 13:33

Новости Беларуси. Главой Федерации хоккея Беларуси стал губернатор Минской области Семён Шапиро.

На этом посту он сменил Игоря Рачковского.

Об этом стало известно сегодня на отчётно-выборной конференции, проходящей в столице. Новый руководитель федерации пообещал вывести белорусский хоккей на более высокий уровень.  

Семён Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Я не сомневаюсь в том, что, создав обстановку коллегиальности, уважительности в федерации, с учетом мнения всех участников процесса подготовки специалистов национальной в том числе команды.

Я думаю, что мы подымем хоккей на более высокий уровень.

Хотя уже в хоккее сделано немало.

Прежний глава Федерации хоккея – Игорь Рачковский возглавлял ее с октября 2014 года.

Свое решение подать в отставку он объяснил результатами национальной сборной на Чемпионате мира в Париже,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главой Федерации хоккея Беларуси назначен Семён Шапиро

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