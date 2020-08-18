Головченко: даже если кто-то проявил другую гражданскую позицию, сделал другой выбор – это не должно смешиваться с работой экономики
Новости Беларуси. Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, хотя на некоторых из них есть группы протестующих – заявил премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава правительства считает, что «большинство представителей трудовых коллективов хотят работать и понимают, что проведение таких незаконных акций – это пагубный путь».
Любой простой – по техническим причинам либо по забастовочным – принесет прямые убытки экономике страны. Правительство призывает трудовые коллективы не расчищать своими же руками путь экономическим конкурентам. Премьер-министр прошелся по конкретным предприятиям и обрисовал нынешнюю ситуацию. Пока никаких последствий для экономики от протестов на предприятиях нет. Ни одно производство не остановлено, все работают в штатном режиме.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования – это прямое причинение вреда производственному процессу. То есть предприятие несет убытки. Поэтому если такие факты будут иметь место, соответственно, люди, которые причинили эти убытки, тоже будут отвечать по закону. Этот ущерб может быть оцифрован и будет оцифрован.
Даже если кто-то проявил другую гражданскую позицию, сделал другой выбор – это не должно смешиваться с работой экономики. Потому что мы уже много раз об этом говорили: мы открытая экономика, мы должны работать на полных оборотах, иначе нас просто выкинут на обочину.
18 августа в правительстве посчитали убытки для каждого крупного предприятия в случае остановки работы. Цифры доведены до трудовых коллективов. Потери скажутся в том числе и на материальном положении сотрудников. Премьер-министр напомнил пункты Трудового кодекса и призвал всех сотрудников к сознательности.
Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте». Что происходило на заводе, отвечает гендиректор
Новости Беларуси. Производственный процесс на предприятии «Атлант» пытались сорвать и дестабилизировать. Об этом заявил директор холдинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние дни интернет-каналы пестрят фейками о якобы масштабных забастовках на предприятиях. Очередное подтверждение того, кто и как раскачивает ситуацию и пытается убедить заводчан принять участие в стачках, пришло с «Атланта».
У проходной завода собралось несколько десятков человек. Причем сотрудников самого предприятия среди них единицы. Остальные участники «действа» намеревались выступить в поддержку заводчан. Директор попытался разъяснить ситуацию, но конструктивного диалога не вышло. Пришедшие были явно настроены на дестабилизацию ситуации.
Дмитрий Соколовский, гендиректор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:
Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте» и дестабилизировать производственный процесс. Мы получили информацию, что к двум часам здесь будут собираться люди какие-то. С двух часов мы наблюдали за развитием ситуации. Это были люди, не связанные с заводом холодильников. Были несколько человек, которые в прошлом работали на предприятии. Основной вопрос – это развернутые плакаты и призывы к забастовке.
Опять же, меня очень удивила откровенная ложь, потому что первое, что появилось в Telegram, – это то, что генеральный директор тут пытается всех разогнать. Совершенно спокойно вышел, указал только, что находится на территории предприятия и необходимо соблюдать соответствующие правила. Если были какие-то вопросы, касающиеся производства, я на них отвечал.
К сожалению, все свелось к шельмованию продукции «Атланта» и самого предприятия. И терминология, которая применялась к людям, которые шли на работу: «Вы рабы или вы не рабы?». Что, с моей точки зрения, крайне неприемлемо.
Интересным моментом было, что среди митингующих было несколько бывших работников завода «Атлант», которые покинули нас 7-10 лет назад. Часть их реплик сводилась к тому, что на «Атланте» ужасные условия работы и, в принципе, и сегодня мы держим людей в цехах и не даем им выходить.
Мы организовали для нескольких человек посещение цехов в рабочее время. Они вышли оттуда, в принципе, убедившись в том, что предприятие работает и действительно все заняты производственным процессом.
И скажу свое личное мнение. Конечно, люди, которые вроде как ратуют за демократию, но при этом сегодняшние вот эти все действия и призывы, что мы завтра придем и продолжим давить на «Атлант» – они показывают, что в данном случае не приемлется никакая альтернативная точка зрения, даже на собственный производственный процесс.
Директор предприятия призвал сотрудников и «сочувствующих» не мешать производству и не впутывать холдинг в политические распри. Летом бытовая техника особенно востребована на рынках, поэтому от работы завода в сезон напрямую зависит заработная плата и благосостояние сотрудников.