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«Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ

09.02.2019 - 14:39

Новости Беларуси. В рамках «Минской лыжни» в биатлонной гонке участвовали наши журналисты и представители СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и нашего телеканала. Перед тем, как выйти на старт, они усиленно готовились.

Нашим коллегам помогали освоить биатлон профессиональные тренеры и даже олимпийские чемпионы.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Гонка классная, стрельба, драйв. Конечно, уже немножко лыжня разбита, но хорошо. Смотрите, какая поддержка на трибунах! Все махали, подгоняли. В общем, все хорошо!

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Прошли все праздники большие религиозные. А сегодня у нас простая человеческая радость, которой так у нас в жизни, порой, не хватает. А она, оказывается, рядом, только нужно немножко встряхнуться.

Надеждой Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
Это потрясающе, я уже забыла, что такое биатлонные соревнования. Очень рада здесь быть, потому что соревнования для меня всегда были радостью и праздником.

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