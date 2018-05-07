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Государство помнит фронтовиков. В Беларуси проживает 8412 ветеранов ВОВ

07.05.2018 - 21:58

Новости Беларуси. В Беларуси сейчас 8 тысяч 412 ветеранов Великой Отечественной войны. Эту цифру назвали в Министерстве труда и социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе в Минске живут два Героя Советского Союза.

Государство помнит фронтовиков. Во всех населенных пунктах страны регулярно проводят обследования условий жизни ветеранов и пострадавших от войны. Этим занимаются не только социальные работники, но и сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, представители МЧС.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
С начала 2018 года все ветераны Великой Отечественной войны прошли медицинское обследование в учреждениях здравоохранения. Те, кто нуждался, помещали для стационарного лечения. Кроме материальных выплат, также ветераны получают поддержку в поддержании безопасных условий проживания.

За последние три года в Беларуси ветеранов стало меньше на 13 тысяч. Их средний возраст составляет 95–96 лет. Самым молодым около 87. В годы войны они были юными партизанами и подпольщиками.

Государство помнит фронтовиков. В Беларуси проживает 8 412 ветеранов ВОВ

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