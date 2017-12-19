Готов ли Новицкий в очередной раз покорить космос?

Новости Беларуси. Космонавт Олег Новицкий готовится к своей третьей экспедиции на МКС. Своими планами со слушателями Академии управления при Президенте поделился наш славный земляк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в январе 2018 его ждут медицинское обследование, собеседование с психологом и тесты по физической подготовке. По их результатам комиссия определит: готов ли Олег Новицкий в очередной раз покорить космос.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

После физкультуры, после отдыха в санатории, после реабилитационных мероприятий я считаю, что дошел до такого же уровня, который был перед полетом. Моя физическая форма уже довольно хорошая и считаю, что мой организм полностью восстановился. Но для этого нужно просто документальное официальное подтверждение.

Напомним, в прошлый раз в составе международной экспедиции на МКС Олег Новицкий провел 197 суток. Во время второго полета он встретил день рождения своей дочери, публиковал космические виды белорусских городов в социальных сетях и поздравлял соотечественников с праздниками. Вернулся на Землю космонавт в начале июня 2017.