Грозы, град и сильные дожди. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение
Новости Беларуси. Дожди, грозы и шквалистый ветер. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным синоптиков, погоду в стране испортил циклон, пришедший к нам минувшей ночью с юго-запада Европы. Сильным ливнем он уже успел отметиться в Минске. Как результат – с утра в столице можно было наблюдать целый ряд подтопленных участков дорог. Непогода накрыла и Брестскую область.
Эпицентром стихии стал Кобрин. Она бушевала здесь не меньше часа. В результате улицы города превратились в Венецию, десятки поваленных деревьев. Сегодня циклон накроет болшую часть страны.
Стоит готовиться к грозам, проливным дождям и даже граду. Временами до опасного будут усиливаться и порывы ветра. Как ожидается, такая погода продержится в Беларуси почти всю неделю и улучшится лишь к выходным.
Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю (читать далее).
На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности в Беларуси. Непогода продолжит держать в тонусе аграриев и впредь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики вновь объявляют штормовое предупреждение и на 14 августа. Проливные дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер, пришедшие с циклоном с юго-запада Европы проходят транзитом через Беларусь. В столице были подтоплены десятки участков дорог. Вот так, к примеру, автолюбители форсировали мутные воды столичной улицы Люцинская.
С пометкой «молния» приходят новости с накрытой непогодой Брестской области. Эпицентром стихии стал Кобрин. Ураган бушевал здесь не меньше часа и оставил не то что осадок – неприятный след в городе и окрестностях.
Улицы-утопленники и преграды-блоки в виде десятков поваленных деревьев. Ожидается, что нынешняя погода продержится в Беларуси почти всю неделю. Унесенный ветром циклон отступит ближе к выходным.