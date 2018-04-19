Группа IOWA сняла новый клип в Минске. В главной роли – звезда сериала «Кухня»

На днях группа IOWA снимала клип на песню «Молчишь на меня» в Минске.

Это первый клип группы, который был снят в Беларуси. Режиссером нового видео стал Леонид Колосовский, который сотрудничал со многими артистами.

Марк Богатырев и Леонид Колосовский. Фото: instagram.com/leokolos

Главная мужская роль в клипе досталась актеру Марку Богатыреву, известному по сериалу «Кухня». Судя по всему, между актером и вокалисткой группы Екатериной Иванчиковой развернется нешуточная драма.

Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA:

Мы вжились в роль! 19 часов плечом к плечу. Ни что так не роднит двух незнакомых людей, как россыпь отборных ругательств! Спасибо Марку за то, что согласился на эту авантюру.

Фото: instagram.com/katya_iowa

Марк Богатырев в социальных сетях назвал съемки в клипе «новым для себя опытом».

Марк Богатырев, актер:

Новый для меня опыт... Съемки в клипе IOWA, «Молчишь на меня»... Очень интересно, что получится в итоге.

Фото: instagram.com/marchi25

Несколько лет назад группа IOWA была гостем программы «Простые вопросы».

Катя IOWA: «Я так ревела на этом концерте, и люди тоже плакали» (читать далее).

Фото: instagram.com/katya_iowa