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Группа работников с МТЗ похитила оборудование на сумму более 60 тысяч рублей

28.04.2018 - 18:10

Новости Беларуси. Задержана группа работников ОАО «МТЗ», которая совершала хищение дорогостоящего оборудования завода.

По информации ГУВД Мингорисполкома, в состав группы входили мастер цеха, контролер-охранник и водитель.

Для хищений был использован грузовик предприятия, который осуществлял вывоз мусора с территории завода.

У каждого человека была своя определенная роль: мастер цеха отвечал за погрузку имущества в ТС, контролер-охранник – за беспрепятственный выезд, водитель вместо поездки на свалку отклонялся от маршрута и выгружал имущество в том месте, где его ждали покупатели.

Было установлено, что всего за один раз злоумышленники могли вывезти в 20-тонном автомобиле под слоем мусора более пяти тонн изделий из дорогостоящего металла. Стоимость похищенного – более 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Все участники данной группы был задержаны и водворены в ИВС.

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