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Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии

02.12.2017 - 19:32

Новости Беларуси. В Минске грузовик возле торгового центра «Замок» наехал на толпу людей. Под колёсами грузовика погибла 11-летняя девочка, ещё один ребёнок  – 7-летний брат погибшей и трое взрослых с различными травмами доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Забалуев, начальник отдела дорожной инспекции ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Ехал он ориентировочно по первой полосе. Скорость порядка 30-40 километров в час. Нажал на тормозную систему, педаль, начал выстраиваться на вторую полосу и совершён был наезд.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Управление Следственного комитета по городу Минску. Возбуждено уголовное дело по части второй статье 317 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

На месте работают сотрудники ГАИ и эксперты. Помощь пострадавшим  оказывали сразу четыре бригады скорой помощи.

Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии

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