«Хочу взять эту ответственность на себя». Глава МВД извинился перед «случайными людьми, попавшими под раздачу»
Новости Беларуси. Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста.
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Я как-то подчёркивал в своём интервью, в своём комментарии, что
за новейшую историю Беларуси мы ни разу не применяли никогда ни водомёты, ни слезоточивый газ, ни какие-то другие нелетальные средства, которыми мы оснащены.
Всегда старались обходиться как можно меньше, как можно мягче. Ну, я вообще не кровожадный человек. И не хочу никакого насилия, все же – наши граждане. У всех – семьи, дети, да просто человеческая жизнь и здоровье каждого из нас.
Министр внутренних дел Беларуси: «Технология «цветных революций» именно и предполагает маскировку под случайных людей»
Марат Марков, ОНТ:
Вы ведь не будете отрицать, что всё-таки иногда сила могла быть применена не по адресу, да?
Юрий Караев:
К сожалению.
Марат Марков:
К сожалению, да. То есть вы подтверждаете, что это к сожалению?
Юрий Караев:
При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка, как я уже говорил выше, получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шёл, и на тех, кто оказался рядом, не ушёл вовремя и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, как сейчас говорят, насилие, я как командир, как начальник, хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми.
Юрий Караев: «К мирным протестам травля не имеет никакого отношения. Травля – это подлый приём»
Марат Марков:
То есть вы допускаете, что случайные люди становятся заложниками этой ситуации?
Юрий Караев:
Не то, что допускаю, я это вижу явно. Случайные люди, зеваки, любопытствующие, есть и случайные прохожие, которые шли из магазина или в магазин, как вот мне говорят – с дня рождения заходил в подъезд.
Кстати, посмотрите, какова тактика провокации. Выстроиться возле магазина «Спектр». Естественно, тут всё понятно. Если силы правопорядка начнут разгонять, заранее понятно, что попадут под раздачу те, кто просто пришёл в магазин за покупками, выходят оттуда. Это так называемая маскировка под мирное население.
Марат Марков:
Хорошо, вот с этими мирными людьми, которые случайно попали, да? Что с ними будет дальше?
Юрий Караев:
Если они попали к нам, конечно же, мы должны их как можно быстрее отпускать, мы это уже начали делать, мы стараемся как можно большим количеством сотрудников. Поймите, очень много отвлечено на охрану правопорядка во всех районах города.
Министр МВД: из джипов раздавать черенки для лопат, заранее изготавливать мини-ежей. На это надо потратить время, силы
Новости Беларуси. Сотрудники милиции спасают конституционную целостность страны. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире ОНТ.
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Сотрудники милиции не каратели и не сатрапы, они спасают конституционную целостность государства, его нормальное функционирование. Не все поддерживают эти протесты. Точнее сказать, большинство их не поддерживает.
Но, конечно же, люди недовольны сбоем ритма – вот этими улицами и площадями в хаосе. Слава богу, что жилищно-коммунальное хозяйство к утру делает так, что там ни следа не остается. Но я проезжал по улицам в три-четыре ночи. Универсам «Рига», «АЛМИ» на Каменной Горке и на Серебрянке – во что они были превращены. Это не мы их такими сделали:
эти остановки, контейнеры, были попытки поджигать покрышки. Бросали «коктейли Молотова» – их что, принесли разве неподготовленные люди? Призывы у торговых центров раскупать и тут же в виде логистических пунктов из джипов раздавать черенки для лопат. Заранее изготовление вот этих вот мини-ежей. На это надо потратить время, силы.
Марат Марков, ОНТ:
Бронежилеты раскупились, балаклавы.
Юрий Караев:
Да. Пиротехника.
Марат Марков:
Вот сейчас мы говорили в течение нескольких дней, телевидение показывало, интернет-ресурсы: большое количество задержанных и в то же время порядка 200 человек раненных. Сколько из этих 200 человек сотрудников милиции?
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Больше 50. И из них 10 – это при наездах. Есть ожоги от пиротехники, есть вывернутые суставы. Я говорю про серьезные травмы. А у этих ребят, солдат внутренних войск, тоже есть родители, и у ОМОНовцев есть родители, дети, жены – каково им?
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