Идеология, благосостояние народа, интернет. На что обратил внимание Александр Лукашенко в день кадровых решений
Новости Беларуси. Справедливость – в основе работы с людьми. Особое внимание на это сегодня, 19 августа, обратил Президент, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители в местной вертикали. Им предстоит приступить к работе в довольно напряженный период. Завершается уборочная. Через несколько месяцев – выборы в парламент. Но это текущие вопросы.
Глава государства ориентировал новых руководителей думать и о более глобальных проектах: состояние промышленности, сельского хозяйства, уровень жизни белорусов. В целом, основа работы чиновника любого уровня – это внимание к людям и к их проблемам. Об этом Александр Лукашенко говорил и с новым заместителем главы Администрации Президента.
Детали встречи во Дворце Независимости – у Екатерины Жиляниной.
Кадровый понедельник не принес сенсационных заявлений. Напротив, в очередной раз подтвердил социальную направленность политического курса. Главное требование Президента к руководителям любого звена – человек с его проблемами в авангарде задач для чиновника.
Кадровые перемены коснулись сегодня прежде всего Могилевскую область. Во-первых, появился новый зам у губернатора. Это хорошо известный всем белорусам по министерским должностям Валерий Малашко. Его предыдущий пост – министр здравоохранения. Социальные вопросы наверняка и станут его основным полем деятельности.
Помимо того, на Могилевщине появились три новых председателя райисполкома. Назначая их, Александр Лукашенко особо отметил – справедливое отношение к людям. Без него на такой должности делать нечего. Разговаривать с людьми, слышать их проблемы и не допускать несправедливости. Это основной посыл.
«Справедливость должна лежать в основе всех ваших действий». Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Есть текущие вопросы, например, уборочная и закладка нового урожая. Все три района активно развивают сельское хозяйство. Президент также порекомендовал руководителям обратить внимание на возрождение предприятий.
Белыничский район – один из тех, что получил сегодня нового руководителя. Василий Захаренко – человек опытный. На новое место переедет из Климовичского рыйона. Среди задач, которые предстоит решить, – создание новых рабочих мест.
Василий Захаренко, председатель Белыничского райисполкома:
Занятость населения и обеспечение людей достойными рабочими местами с высокой заработной платой. Район пока не выполняет задание по созданию рабочих мест. Предстоит решать и эти проблемы. По большому счету, главная цель – это повышение благосостояния нашего народа.
Собственно, должность заместителя председателя Могилевского облисполкома освободил Андрей Кунцевич. Он сегодня назначен на пост заместителя главы Администрации Президента. Заниматься будет идеологией. И среди основных обязанностей – работа с людьми. Опять же – справедливое и внимательное отношение к их проблемам.
Идеология – инструмент тонкий. И в нынешних условиях обрастает спецификой. На нее и обращает внимание Александр Лукашенко. Интернет, виртуальное пространство сегодня влияют на умы гораздо больше, чем все традиционные инструменты. А диалог с молодежью важно наладить. Это залог стабильного будущего страны. Власть должна слышать будущее поколение, а молодежь должна понимать, чем и ради чего работает сегодня власть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы. Начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах. Это самое слабое место наших государственных служащих – встречаться с молодежью, рассказывать им о той политике, которая проводится в государстве. Потому что наша молодежь, в интернете сидящая, не всегда прочитает об этой политике. А если и прочитает, то частенько все наизнанку перевернуто.
Кстати, интернет – это также будет сфера в какой-то степени вашей ответственности. И не с точки зрения все закрыть и запретить. А изложить позицию власти, позицию Президента.
Конечно, уделили внимание выборам. И местная власть, и главный политический штаб страны должны быть вовлечены в избирательную кампанию.
Александр Лукашенко:
Идеологическое обеспечение парламентских выборов должно быть. Не вмешиваясь в компетенцию Центральной избирательной комиссии и других органов власти, вы должны заниматься своим делом. Известно чем. Администрации Президента поручено помочь ЦИК. Там всего несколько человек. Помочь провести эту электоральную кампанию. Вы себя должны там найти – обеспечить идеологию этой кампании. И так по всем вопросам жизни, вплоть до уборочной кампании.
Когда-то прямо обкомы партии и ЦК определяли как идеологическое обеспечение уборочной кампании. Мы так сегодня не говорим. Но, тем не менее, в уборочной кампании этой место Администрации Президента должно быть.
Очень большое внимание считаю нужным уделять работе с людьми.
Андрей Кунцевич отметил, что курировать по долгу новой службы ему предстоит деятельность общественных объединений и средств массовой информации.
Андрей Кунцевич: В современном мире идеологическая работа не утратила актуальности
Отметим также кадровые перестановки в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Иван Вежновец стал первым заместителем министра, а до должности зама повысили Оксану Константинович.
Андрей Кунцевич: В современном мире идеологическая работа не утратила актуальности
Новости Беларуси. О работе с людьми, решении их проблем шла речь на встрече Александра Лукашенко с новым заместителем Главы Администрации Президента. Им стал Андрей Кунцевич – экс-заместитель председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его ведении, помимо работы с гражданами, будут вопросы идеологии, деятельность общественных объединений и СМИ. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на интернет и диалог с молодежью.
«Справедливость должна лежать в основе всех ваших действий». Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
По словам Андрея Кунцевича, в современном мире идеологическая работа не утратила своей актуальности, а противостоять вызовам и угрозам сегодня можно как раз с помощью консолидации и единства общества. Это востребовано не только властью, но и людьми.
Андрей Кунцевич, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси:
Главное, на что обратил внимание глава государства, это работа с людьми, решение их злободневных проблем, что является, по сути, главной, первостепенной задачей руководителей любого уровня. Не прятаться от острых вопросов, которые волнуют наших людей, совместно искать пути их решения, используя любые актуальные каналы для обратной связи.
Кадровые перестановки произошли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Первым заместителем министра стал Иван Вежновец, появился и новый зам – Оксана Константинович. Валерий Малашко – бывший министр здравоохранения – согласован на должность заместителя председателя Могилевского облисполкома.