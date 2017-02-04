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Игорь Карпенко: мы активно работаем над содержанием учебных программ

04.02.2017 - 16:30

Новости Беларуси. Шестой школьный день позволяет разгрузить рабочую неделю учащихся. Субботу с пользой 4 февраля провели сотни воспитанников Минского профессионального лицея.

Сегодня здесь факультативные и практические занятия посетил министр образования.

Сейчас идёт  процесс обновления школьной программы. Есть потребность в изменении профильного и профессионального образования.  

Игорь Карпенко, Министр образования Республики Беларусь:
Мы сегодня активно работаем над содержанием учебных программ. Идет видоизменение этих программ.

Вносятся какие-то коррективы и это естественно, потому что знания развиваются, их объем с процессом жизнедеятельности человека все больше и больше.

Мы, конечно, будем смотреть, что в этих программах должно оставаться, что нет.

Степан Шелег, директор Минского государственного профессионального лицея № 12 строительства:
Функционируют и библиотека, и спортивные залы, и идут уроки. Но в чем особенность: по субботам у нас наши учащиеся учатся две пары, до 12 часов. В этом особенность. После 12 проводятся все факультативные запланированные занятия. 

Разговор зашел и о роли государственных языков в современном образовании.

Сейчас министерство образования рассматривает вопрос создания ВУЗа, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Игорь Карпенко: мы активно работаем над содержанием учебных программ

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