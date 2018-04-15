﻿ Игорь Позняк: «Многие молодые люди ожидают от работы на телевидении невероятной популярности» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

Игорь Позняк: «Многие молодые люди ожидают от работы на телевидении невероятной популярности»

15.04.2018 - 21:24

Новости Беларуси. Самый драматический вопрос для самих СМИ – какая площадка станет кузницей кадров, а какая будет пожинать плоды ее трудов? Ответы искали в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:
Остаются, к сожалению, единицы. И еще меньше людей остаются в этой профессии действительно всерьез и надолго. Потому что очень многие молодые люди ожидают от работы на телевидении невероятной популярности, что их будут узнавать уже завтра в метро или на улице. А на самом деле это рутинная работа, это кровь и пот.

Об эффективности журналистского образования в Беларуси здесь.

Игорь Позняк: «Многие молодые люди ожидают от работы на телевидении невероятной популярности»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Насколько эффективно журналистское образование в Беларуси? Репортаж СТВ
Насколько эффективно журналистское образование в Беларуси? Репортаж СТВ
Сколько на ТВ специалистов с журналистским образованием?
Сколько на ТВ специалистов с журналистским образованием?
«Снег пошел»: курьезный ответ студента на тест для практикантов в АТН
«Снег пошел»: курьезный ответ студента на тест для практикантов в АТН
Руслан Поддубский: «Дефицит кадров налицо»
Руслан Поддубский: «Дефицит кадров налицо»
Блищ: «Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей»
Денис Блищ: «Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей»
Павел Лёгкий: «У женщин, как мне кажется, несколько более ответственный подход к делу»
Павел Лёгкий: «У женщин, как мне кажется, несколько более ответственный подход к делу»
«Европейцев очень интересует, насколько она безопасна»: 12 октября иностранные и белорусские журналисты посетили БелАЭС
«Европейцев очень интересует, насколько она безопасна»: 12 октября иностранные и белорусские журналисты посетили БелАЭС
Это лучшие из лучших в нашей республике: 14 региональных журналистов наградили 21 сентября
Это лучшие из лучших в нашей республике: 14 региональных журналистов наградили 21 сентября
Все новости по теме Журналистика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru