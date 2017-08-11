«Любить себя и своё тело нужно»: Instagram-обзор первой белорусской модели plus-size – Кати Жарковой

Фото. katyazharkova. На своей странице модель запустила челлендж, который продолжается уже почти год. Жаркова регулярно выкладывает видео, на котором она стоит в планке во всевозможных локациях. Публикации появляются под хэштегами #plankchallenge #1yearmarathon #мывпланке

Фото. katyazharkova. Начала этот вызов Катя так: «Планка оказывает сильное воздействие на нервы человека и повышает настроение. Во время выполнения этого упражнения растягиваются мышцы, перегруженность которых часто способствуют появлению стресса и напряжению в теле. Когда вы весь день сидите на работе, ваши мышцы бедер постоянно находятся в напряжении, ноги отекают, плечи становятся тяжелыми из-за того, что вы сутулитесь, сидя за столом. Все эти обстоятельства оказывают слишком большую нагрузку на мышцы и нервы.

Фото. katyazharkova. И каждый месяц подводит промежуточные итоги и мотивирует своих подписчиков. «Главное не сдаваться, сначала кажется, что стоите ровно, сек. через 10 понимаете нет, надо ровнее. У меня так бывает, поэтому записываю видео. Работа над ошибками возможна, только если смотришь на себя со стороны. Не бойтесь, записывайте. Выкладывайте – Вы этим сами себя мотивируете».

Фото. katyazharkova. «2 месяца как я публично стою #впланке. Очень рекомендую. Надеюсь, наглядный пример заразителен. Для себя, не для меня. Быстро, дёшево, доступно, полезно».

Фото. katyazharkova. В марте девушка написала, что стоит публично в планке 7 месяцев. «Вот думаю, как отметить? Платье новое купить, у меня много их, или в ресторан сходить – зачем, дома вкусно готовит мама. Видимо буду опять в планке просто стоять. Ничего интересного. Планка и все. Если бы не она вообще бы в Инстаграм не заходила бы, наверное»

Фото. katyazharkova. «Каждый день #noexcuses#plankchallenge #1yearmarathon не ищите себе оправданий, почему вы не можете и не сделали. Ищите себе мотивацию это делать без слов и уговоров. #мывпланке». Через три дня – в середине августа 2017 года челлендж Екатерины закончится.

Фото. katyazharkova. Екатерина делится со своими подписчиками фотографиями семьи. Дочери модели 15 месяцев. Девушка предпочитает воспитывать ребенка сама, не прибегая к помощи нянь, а собственным примером. Называет себя старомодной, потому что не понимает, как можно выкладывать фото с вечеринок, если в семье есть младенец.

Фото. katyazharkova. «Как можно оставить чадо няням и уехать? Ради карьеры? Вы смеётесь? кому это нужно? Я видимо с другой планеты. Или на нашу Землю высадили пришельцев, которые то и дело навязывают нам совершенно неправильные и не наши стандарты. Материнство – это высшая точка, но ведь это теперь роскошь, к которой не каждый хочет стремиться. Как так? Что стало с этим интернет-миром? Я буду добавлять фото из своей жизни. Это нашествие нужно разбавить совершенно естественным процессом».

Фото. katyazharkova. «Малышке скоро 14 месяцев. На няню я так и не решилась... Все сама. Сама, сама. Материнский инстинкт (как волчица я теперь) не позволил отдать ребёнка чужому человеку. Только семья. И кто сказал, что декрет это отпуск? В кого помидором надо кинуть? Я каждый день как часы, по расписанию, по требованию. Времени на что-то бессмысленное просто нет. Все по минутам. Иначе хаос».

Фото. Много девушка рассуждает о формах и о том, что считать plus-size. «За последние годы я точно убедилась, что многие знают о существовании моделей «плюс сайз». Я проверила это на себе. Как и то, что в России я – толстая, в Америке – нет. Мой board в агентстве переименовали в curvy лет 10 назад. Перевести это можно примерно, как «девушка с формами». Для многих уже и непонятно, что же означает термин «плюс сайз». Общепринятый модельный стандарт это размер 0–4. Девушки начиная с размера 6, уже называются curvy».

Фото. «Значит ли это, что «плюс сайз» – это толстый человек? Я не уверена. Думаю это все-таки обозначение размера, для того чтобы дизайнеру было легче сориентироваться в пропорциях. На подиум девушки от размера 6 и выше не выходят. Это случается только когда марка хочет привлечь внимание к себе. Но я не видела, чтобы кто-то начал отшивать коллекции хотя бы до 16 американского размера (российский 54). Хотя таких женщин – совершенно не толстых, но носящих именно такой размер, я вижу постоянно».

Фото. katyazharkova. «Да, я имею в виду успешных женщин, зарабатывающих, которые могут позволить себе потратить деньги на вещи. Так почему мы постоянно создаем границы и ограничиваем женщину. Неужели мы женщины это заслужили? Или еще мало времени прошло от момента, когда мужское общество разрешило нам носить брюки и заниматься когда-то мужскими профессиями? Пока это вопрос остается для меня без ответа».

Фото. «Я очень хочу разрушить стереотип о том, какой должна быть женщина и ее размеры. Я не хочу, чтобы ее загоняли в рамки. Я знаю, что женщина по природе художник. Она сама знает, какой ей хочется сегодня быть. И если ей постоянно навязывать одно и тоже, она просто перестанет творить. Я знаю, что есть всего 7 нот, но я слышала, как по-разному они могут звучать. Я верю в женщину, в ее сущность, в ее разум. Это моя жизненная философия и я надеюсь, что совсем скоро услышу и увижу совершенно разную музыку женщины».

Фото. katyazharkova. «Худые меня всегда считали Толстой, Толстые всегда считали меня худой...меня никогда не хотели принимать сообщества девиц где обсуждают женскую красоту, мне всегда было абсолютно все равно, что они думают...никогда не хотелось быть в банде тех, кто ничего не делает и только обсуждает».

Фото. Катя дарит людям вдохновение. «Любить себя и своё тело нужно. И если ты действительно любишь себя, то сделаешь все, чтобы позаботиться о своём теле. Ты не будешь курить, не спать по ночам, есть целый день шоколад и fastfood. Ты будешь любить своё тело и себя в нем. Ты сделаешь все, чтобы не угробить своё здоровье и прожить долгую и счастливую жизнь. Ты прочитаешь кучу книг о правильном питании. Найдёшь подругу для тренировки. Ты будешь сильной. Сила будет главным доказательством того, что ты bodypositive».

Фото. katyazharkova. «Я настоящая. Я хочу, чтобы вы знали, как я выгляжу, прежде чем моя фотография будет отфотошоплена. Мой профиль для реальных людей, которые не боятся выглядеть настоящими с собой».

Фото. katyazharkova.

Фото. katyazharkova.

Фото. katyazharkova. Екатерина (слева) в школе.

Фото. katyazharkova.

Фото. katyazharkova. «Я готова показать Вам как я выглядела на 4 месяце беременности, действительно практически до 9 месяца мне удалось скрыть все изменения, которые произошли с моим телом. Во многом благодаря одежде, которую я носила и росту. Да и чаще люди смотрят в глаза при общении со мной, и редко на мой живот».