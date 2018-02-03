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ИП из Вилейки подозревается в использовании рабского труда

03.02.2018 - 10:52

Новости Беларуси. В Вилейке задержали индивидуального предпринимателя по подозрению в использовании рабского труда.

По сведениям УВД Миноблисполкома, последние два года невольные рабочие были вынуждены ухаживать за животными, которых разводил 35-летний ИП. О происходившем рассказал один из пострадавших.

30-летнего жителя одной из деревень Вилейского района нашли на витебском вокзале. Ранее родственники сообщили правоохранительным органам о его пропаже. Когда поиски мужчины увенчались успехом, его слова «хоть куда, только бы подальше от этого рабовладельца» заинтересовали сотрудников отдела по противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома.

Фото: УВД Миноблисполкома

По словам потерпевшего, всё начиналось нормально. Около двух лет назад он услышал, что в соседней деревне предприниматель хочет нанять помощников. В то время у пострадавшего не было постоянной работы, поэтому он обратился к ИП.

Первые полгода наниматель платил деньги и предоставлял служебную одежду. Постепенно зарплата уменьшалась, а со второй половины 2016 года предприниматель перестал оплачивать труд. После этого рабочие ушли.

Через несколько дней к потерпевшему приехал подозреваемый. Мужчина избил своего ушедшего работника, затолкал в багажник и привёз на свой участок. Физическим насилием и психологическим давлением ИП вынудил мужчину снова на себя работать. Несколько раз пострадавший был прикован цепью в сарае, чтобы он не смог уйти. В итоге мужчина сумел сбежать, но был вынужден покинуть дом, чтобы предприниматель его не нашёл.

Фото: УВД Миноблисполкома

На данный момент подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Ведётся поиск других пострадавших. В доме задержанного были обнаружены оружие и патроны.

Зимой в Вилейском районе мужчина сбежал от избивавшего его ИП.

«Помощи было ждать неоткуда» (здесь подробнее).

Фото: УВД Миноблисполкома

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