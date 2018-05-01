﻿ Ирина Костевич: «Жизнь показала, что Трудовой кодекс необходимо совершенствовать» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ирина Костевич: «Жизнь показала, что Трудовой кодекс необходимо совершенствовать»

01.05.2018 - 15:07

Новости Беларуси. 1 мая в Беларуси и во всем мире отмечается Праздник труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальные торжества в столице начались с возложения цветов у стелы «Минск – город-герой».

С возложения цветов у стелы «Минск – город-герой» начались торжественные мероприятия 1 мая

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Труд – это великая ценность. Достойный труд – это право каждого человека.

Достойный труд – это что? Это уровень заработной платы, который действительно обеспечил соответствующее качество жизни человека, и, конечно же, безопасные условия труда. В этом направлении действительно делается очень много в стране. Мы видим положительную динамику по сокращению рабочих мест с вредными, опасными условиями труда. Эта динамика положительная из года в год.

Конечно же, это тот Трудовой кодекс, который совершенствуется в настоящее время. Проект закона об изменениях в Трудовой кодекс сейчас внесем в Палату представителей, и где-то в ближайшее время – в июне – будет рассматриваться в первом чтении. В нем тоже закреплен ряд моментов.

Практика сегодня показала, что требуются совершенствования – будут внесены изменения. Это и дистанционный труд, и отпуск для отцов (14 дней), и работа по совместительству во время отпуска, и ряд других направлений.

Жизнь показала, что Трудовой кодекс необходимо совершенствовать.

Отметим, что 1 мая – выходной для большинства белорусов. Отдохнуть люди приходят целыми семьями.

«Белорусский народ всегда стремился к созиданию». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда

Ирина Костевич: «Жизнь показала, что Трудовой кодекс необходимо совершенствовать»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Многодетные матери
В День семьи 25 минчанок награждены орденами матери
С возложения цветов у стелы «Минск – город-герой» начались торжественные мероприятия 1 мая
С возложения цветов у стелы «Минск – город-герой» начались торжественные мероприятия 1 мая
«Белорусский народ всегда стремился к созиданию». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда
«Белорусский народ всегда стремился к созиданию». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда
День международной солидарности трудящихся отмечают 1 мая
День международной солидарности трудящихся отмечают 1 мая
Изображение носит иллюстративный характер
Президент Беларуси поздравил сограждан с 1 Мая
К 9 Мая возле музея ВОВ в Минске установят «алмазные звезды»
К 9 Мая возле музея ВОВ в Минске установят «алмазные звезды»
Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт
Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт
Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с 70-летием создания государства
Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с 70-летием создания государства
Все новости по теме Праздничные даты
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru