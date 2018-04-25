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История трагической любви: в Большом театре состоялась премьера легендарной оперы «Богема»

25.04.2018 - 21:31

Новости Беларуси. В Большом премьера оперы «Богема». Это принципиально новое прочтение российского режиссёра, четырежды обладателя театральной премии «Золотая маска» Александра Тителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Билеты на этот спектакль раскупили в считанные недели.

Это последние приготовления к спектаклю. Можно сказать, с оперы «Богема» начнётся звёздная карьера Андрея. Стажёр Большого поёт роль философа Коллена. Близкого по характеру и голосу нашему басу.


Андрей Селютин, студент Белорусской государственной академии музыки:
Самое главное – быть естественным, чтобы не было оперных штампов так называемых. Быть искренними такими, как в жизни.

«Богема» – долгожитель оперного мира. На разных подмостках эта постановка уже больше 120 лет. В Минске легендарную оперу показывают в третий раз. 

Оксана Семашко, СТВ:
Турин, Москва, Сидней, Минск. Легендарная опера «Богема» впечатлит новой постановкой, а также завораживающими декорациями. Всё это не сможет оставить равнодушным зрителя.

Диван-губы Сальвадора Дали и ноги Рене Магритта. Такого минская публика ещё не видела. Новое прочтение классики придумал российский режиссёр Александр Титель. В постановке занято не меньше двух десятков артистов. В ней будут работать несколько составов исполнителей. Работа мастера Тителя на сцене нашего Большого – впервые. 


Александр Титель, режиссёр-постановщик, народный артист России:
Когда есть изменённые условия, в которых развивается этот сюжет, происходит этот конфликт, это даёт определённую свободу и позволяет избавиться от традиционных штампов.

По задумке режиссёра мы переносимся не в Париж ХIХ века, как это было изначально, а уже ХХ. Знакомая трагическая история любви к искусству и между поэтом Рудольфом и швеёй Мими. В главной партии нашей соотечественнице Марте Данусевич в одной персоне приходится воплотить и хрупкую Мадам Баттэрфляй, и властную Турандот. Своих героев режиссёр наряжает в необычные костюмы в стиле модерн, а в головные уборы вплетает фрукты и цветы.  

Под звуки оркестра оживают и новаторские визуальные образы. К примеру, на экране спроецированы работы Пикассо, Модильяни, Дали и, внимание, наших белорусских художников Шагала и Сутина.

Юрий Устинов, художник-постановщик:
Мы её 22 года назад в Москве делали в театре Станиславского. Хотелось сделать по-новому. Чтоб оно было адресовано больше молодому поколению, которое привыкло в одной руке держать мобильник, в другой – планшет. Больше динамики привнести. И в то же время не упустить глубокие моменты.

Этот спектакль сегодня покорил даже искушённых знатоков оперы. Самые привередливые критики уже сейчас пророчат новой постановке большой успех.

История трагической любви: в Большом театре состоялась премьера легендарной оперы «Богема»

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