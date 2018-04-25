﻿ К 9 Мая возле музея ВОВ в Минске установят «алмазные звезды» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

К 9 Мая возле музея ВОВ в Минске установят «алмазные звезды»

25.04.2018 - 18:29

Новости Беларуси. Первые праздничные декорации украсили Минск к 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тематические пилоны и конструкции с флагами появились у Национальной библиотеки, на проспектах Дзержинского и Победителей. В 2018 году День Победы белорусская столица встретит в традиционно пышном наряде. Город украсят более 5000 флагов и пилонов. Впервые в Минске появятся большие светящиеся звезды.

Татьяна Калитина, заместитель генерального директора ГП «Минскреклама»:
Каждая наша конструкция будет иметь новую форму, новый вид, потому что на каждый праздник мы их немного видоизменяем при помощи наших дизайнеров и конструкторов. Ну и в этом году в районе музея Великой Отечественной войны устанавливаем абсолютно новую конструкцию, которую мы назвали «алмазные звезды». Я думаю, что она внесет свой вклад в атмосферу праздника.

По традиции в оформлении использованы цвета государственного флага. Многие конструкции украсят символы Победы и яблоневый цвет. Разработана и серия новых тематических баннеров, посвященных мемориальным комплексам и местам сражений в годы войны.

К 9 Мая возле музея ВОВ в Минске установят «алмазные звезды»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Многодетные матери
В День семьи 25 минчанок награждены орденами матери
Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт
Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт
Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с 70-летием создания государства
Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с 70-летием создания государства
«Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю». В Минске с 90-летием поздравили двух сестёр, ветеранов Великой Отечественной войны
«Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю». В Минске с 90-летием поздравили двух сестёр, ветеранов Великой Отечественной войны
Президент Беларуси поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 85-летием
Президент Беларуси поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 85-летием
Илье Резнику – 80 лет! Поздравление народному артисту России направил Александр Лукашенко
Илье Резнику – 80 лет! Поздравление народному артисту России направил Александр Лукашенко
Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения
Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции
Все новости по теме Праздничные даты
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru