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К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси

15.02.2019 - 23:38

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси отмечают 100-летний юбилей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из главных достижений агропромышленного комплекса – не только полное обеспечение продовольственной безопасности страны, но И работа в задел. Только в 2018 году экспорт сельхозпродукции превысил 5 миллиардов долларов.

На празднике во Дворце Республики, где передовикам вручили благодарности и ценные подарки, побывала корреспондент Анастасия Дехтяр.

Сельские хозяйства Минской области празднуют 100-летний юбилей. Репортаж СТВ о лучших аграриях отрасли

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