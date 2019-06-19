«Кадры решают». Кто обеспечивает картинку II Европейских игр в мире? Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. Во всем мире картинку II Европейских игр увидят благодаря работе уникальной международной команды вещателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония открытия II Европейских игр уже скоро: какие сюрпризы подготовили организаторы для зрителей
Съемочная группа телеканала СТВ наблюдала за подготовкой к форуму не только в Минске, но и в Мадриде. Именно там находится их офис.
Что стоит за съемкой ярких спортивных стартов, а главное, как объединить самые профессиональные кадры телевещания со всего мира в одну команду? Мы покажем нюансы работы уникального коллектива, которые не попадут в телетрансляцию. В эти минуты наши коллеги готовят к эфиру специальный репортаж «Кадры решают».
Напомним, новый выпуск специального репортажа смотрите сегодня, 19 июня, в 20.30.
Новости Беларуси. Проверить самочувствие и узнать о пользе отказа от курения. Специалисты городского центра здоровья в преддверии II Европейских игр провели масштабную акцию в одной из аптек в центре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Посетители смогли измерить давление, рост и вес, а также проконсультироваться по поводу правильного питания и здорового образа жизни. Минск в планах медиков в будущем может стать городом, свободным от курения, и большой спортивный форум поможет приблизить эту цель.
«Будут штрафовать». В каких местах запретят курить на II Европейских играх
Спортивные объекты станут зонами без табака. В фан-зонах определят специальные места. Также ограничения будут введены в кафе, ресторанах и гостиницах, где будут проживать участники и гости.
Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья:
В этом году в рамках широкомасштабного мероприятия мы своими мероприятиями, акциями и проектами делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить, должны больше заниматься физической активностью, следить за своим питанием и думать о хорошем.
В рамках подготовки к Европейским играм вышла целая серия материалов на русском и английском для того, чтобы абсолютно все гости столицы смогли обучиться.
Сергей Островик:
Наша нация станет здоровой. Считаю, что такие акции полезны для нашего общества, для нашей страны в целом. Я только «за», чтобы это все распространялось и чтобы вообще курение запретили. Чтобы запретили курить на улицах, в общественных местах.
Профилактика курения – ключевой шаг в борьбе с неинфекционными заболеваниями По словам специалистов, около 80 % сердечно-сосудистых патологий, а также около трети всех случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, отказавшись от курения и алкоголя.