﻿ Как будут оплачивать коммунальные услуги не занятые в экономике трудоспособные граждане? Комментарий Министерства ЖКХ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Как будут оплачивать коммунальные услуги не занятые в экономике трудоспособные граждане? Комментарий Министерства ЖКХ

27.04.2018 - 14:29

Новости Беларуси. Правила оплаты за коммунальные услуги теми, кто не занят в экономике, 27 апреля озвучили в Министерстве ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они полностью начнут возмещать расходы за горячую воду с января 2019 года, за газ и отопление – с октября 2019.

Доля оплаты будет рассчитываться просто. К примеру, объем тепловой энергии, затраченной на подогрев воды, разделят на число зарегистрированных в квартире трудоспособных граждан. По полному тарифу безработный оплатит только свою часть.

Но и здесь есть нюансы. Полностью будут платить те, кто является официальным плательщиком за услуги. А это собственник, наниматель или арендатор жилья, дольщик, лизингополучатель.

Жанна Попучеева, начальник отдела управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Если трудоспособный гражданин, не занятый в экономике, является членом семьи плательщика, а плательщик – работающий гражданин, то начисление оплаты будут производиться в общеустановленном порядке.

Начисление платы производим в отношении граждан, зарегистрированных по месту жительства, то есть регистрация, которая стоит в паспорте, штамп в паспорте. В отношении данного адреса будет рассматриваться вопрос о начислении оплаты.

Разобраться с новыми правилами белорусам помогут специальные комиссии, которые формируются в исполкомах. Сейчас основная задача специалистов – составить списки незанятых в экономике трудоспособных граждан. Они появятся уже в конце года. А все попавшие в эту базу получат уведомления до того, как новые правила вступят в силу. То есть такие письма можно ждать примерно в декабре.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
В примерном положении комиссии предусмотрено право самого гражданина или членов его семьи обратиться с заявлением в комиссию с просьбой исключить его из списков. Безусловно, конкретные ситуации будут рассматриваться, и приниматься соответствующие решения.

Комиссии будут действовать, прежде всего, в интересах людей.

После того, как новые правила начнут действовать, в среднем, оплата, к примеру, за горячую воду увеличится на 5-6 рублей. А в жировке может появиться дополнительная строка с разъяснением, за что взимаются деньги.

Как будут оплачивать коммунальные услуги не занятые в экономике трудоспособные граждане? Комментарий Министерства ЖКХ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Беларуси оплатить коммуналку можно будет по QR-коду
В Беларуси оплатить коммуналку можно будет по QR-коду
Минчанам предлагают перейти на электронные извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг
Минчанам предлагают перейти на электронные извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг
В 2018 году в Молодечненском районе запустят три станции обезжелезивания воды
В 2018 году в Молодечненском районе запустят три станции обезжелезивания воды
Поэтапный и сложный маршрут «жировки»: как она попадает в почтовый ящик?
Поэтапный и сложный маршрут «жировки»: как она попадает в почтовый ящик
С 19 января белорусы начнут получать новые жировки: сколько будем платить?
С 19 января белорусы начнут получать новые жировки: сколько будем платить?
В Лошице и Каменной Горке начали строить пожарные депо: как это повлияет на возведение жилья в районах
В Лошице и Каменной Горке начали строить пожарные депо: как это повлияет на возведение жилья в районах
Вместо пустующего завода – торговый центр: реорганизация объектов в Минском районе
Вместо пустующего завода – торговый центр: реорганизация объектов в Минском районе
Госсекретариат Совета безопасности проверит, как Министерство ЖКХ устраняет недостатки
Госсекретариат Совета безопасности проверит, как Министерство ЖКХ устраняет недостатки
Все новости по теме Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru