Как будут рассчитывать оплату труда бюджетникам в 2020 году? Разбираемся вместе
Новости Беларуси. С 2020 года изменится система оплаты труда работников бюджетных организаций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И бюджетники опасаются, что из-за этого будут получать меньше, чем прежде. Сомнения развеял глава государства.
«В канун президентских выборов разве может действующий Президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается?»
Юлия Огнева, СТВ:
По новой системе зарплата будет состоять из трех основных частей: оклада, стимулирующих и компенсирующих выплат. Чтобы стало понятнее, давайте о каждой из них подробнее.
Сейчас оклад бюджетников рассчитывается, исходя из тарифной ставки первого разряда. Это 41 рубль. С нового года при исчислении будет использоваться базовая ставка. Это 185 рублей. Очевидно, цифра значительно выше.
Вместе с базовой ставкой на оклад влияет тарифная сетка. Она делит профессии на категории в зависимости от степени сложности. Сейчас в тарифной сетке 27 разрядов, после нового года останется 18. Для каждого из них определен коэффициент. И вот на него будет умножаться базовая ставка. Итоговая цифра и будет окладом.
Например, 185 (базовая ставка) умножить на 3 (самый высокий коэффициент) равно 555. Чем выше разряд, чем тем выше оклад. Новой системой заложено, что переход на новый уровень будет увеличивать оклад примерно на 6 %. Конечно, нужно постоянно прокачивать навыки – без этого в наше время просто никак, но, согласитесь, гораздо интереснее, если знаешь, что это очевидно отразится на сумме в расчетном листке.
Дальше – стимулирующие и компенсирующие выплаты. В чем разница, понять несложно. Первые направлены на то, чтобы простимулировать работника, вторые – чтобы компенсировать издержки. Например, пожалуй, самая известная стимулирующая выплата – надбавка за стаж. Чем дольше работаешь в бюджетной сфере, тем она выше: минимум 10 % от базовой ставки (для тех, кто проработал не более 5 лет), максимум – 30 % (у кого стаж работы превышает 15 лет). В деньгах это от 18,5 до 55,5 рублей.
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Установлен также фиксированный процент, определяющий максимальный размер премии, – 5 % от оклада. Именно это нововведение, как мне кажется, и вызывает настороженность. Сейчас ведь как: во многих организациях как раз на премии зарплата и держится. А тут всего 5 %. Но. По новой системе значительно выросли проценты по надбавкам за сложность и напряженность труда. Если раньше максимум был 50 % от оклада, то с января – до 200 %. Согласитесь, возможности для маневра есть.
Что касается компенсирующих выплат, то это, например, доплаты за вредные условия труда или работу в выходные и праздничные дни. То есть работодатель компенсирует своим сотрудникам неудобства, связанные с исполнением служебных обязанностей.
И вот сейчас еще раз о главном: изменится ли зарплата работников бюджетных организаций с 1 января 2020 года? Изменится. Она вырастет. Правда, поначалу не намного, потому что только за счет пересмотра системы. Вот, к примеру, цифры, озвученные в Минздраве: зарплата врача общей практики, работающего на одну ставку, составит от 970 до 1510 рублей. До этого – от 950 до 1470. В целом по 2020 году зарплата бюджетников вырастет минимум на 10 %.
Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?
Что в сухом остатке: изменилась система оплаты труда, но сумма на банковской карте от этого меньшей не станет. В конце концов, так ли важно, сколько строк в расчетном листе, если в графе «к выдаче» – привычная цифра. С перспективой роста.
«В канун президентских выборов разве может действующий Президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается?»
Новости Беларуси. Во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медвузов не обошли вниманием и злободневные темы. 12 декабря стало известно, что в стране с 1 января меняется схема начисления зарплат бюджетникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семен Наумович, профессор Белорусского государственного медицинского университета:
Коллеги, и я в том числе, волнуемся: как эта реформа повлияет на уровень нашей заработной платы, в большую или в меньшую сторону? От этого напрямую зависит качество жизни каждого из нас.
Президент объяснил: сегодня в Беларуси порядка полусотни наименований надбавок и доплат. Будет всего 13, то есть разобраться в начислениях станет проще. Но это не значит, что платить станут меньше. Наоборот, выплаты увеличатся. Александр Лукашенко привел в пример ночное дежурство. Раньше платили за каждый пункт: вышел на работу ночью, вредные условия труда. Теперь все их объединят в один пункт «дежурство». Суммируют и выплаты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот чтобы тебя абсолютно убедить, и ты мне поверил, я тебе скажу. В канун президентских выборов разве может действующий Президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи, – это бюджетники. Они все сидят в комиссиях. Вот ты на моем месте на это бы пошел? Никогда в жизни.
Поэтому дошло дело до бюджетной сферы – это не только врачи, это учителя, культурные работники и прочие – и встал вопрос: что делать? Парламентские выборы, президентские. Вот даже Наталья Ивановна говорит: «Александр Григорьевич, не надо будоражить народ». Но время подошло, как мы планировали. Мы должны людям честно и искренне сказать, как это будет.
Условие главное – ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату. Вот смотрите. Зарплата врача общей практики, работающего только на одну должность, в зависимости от имеющейся квалификации составляет в среднем сейчас от 950 до 1470 рублей. В новых условиях она составит от 970 до 1510. Минимальные 950 сейчас, с 1 января будет 970. Если ничего не менять. Максимальная – 1470, будет 1510. Без повышения, вот просто исходя из того, что мы изменим саму систему. Ненамного, но чтобы вы никогда не сказали, что государство намудрило и в модернизации опустило вашу зарплату.
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