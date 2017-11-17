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Как открывали завод «БелДжи» в Борисовском районе. Репортаж СТВ

17.11.2017 - 21:48

Новости Дан официальный старт работе завода «БелДжи». С конвейера предприятия, которое расположилось в Борисовском районе, 17 ноября сошел первый серийный легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в торжественной церемонии открытия принял глава государства, а также руководство китайской корпорации Geely. Раньше в Беларуси занимались сборкой машин под этой маркой лишь с небольшим количеством операций. Теперь же освоен полный цикл. Мощность нового производства – 60 тысяч машин в год, и в перспективе эта цифра может быть удвоена.

Подробнее в сюжете.

Как открывали завод «БелДжи» в Борисовском районе. Репортаж СТВ

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