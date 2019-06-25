Как проходят соревнования по шоссейным велогонкам в Минске? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. II Европейские игры проходят в Минске. Белорусские спортсмены примут участие в таких дисциплинах, как прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, настольный теннис, бокс, дзюдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок
Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам. Женщины уже вышли на дистанцию. С подробностями – корреспондент Кристина Федорович.
Кристина Федорович, СТВ:
Минск в буквальном смысле превратился в пешеходный город. Стартовала индивидуальная гонка на время. Точка отсчета – улица Интернациональная. Первыми стартовали женщины. Им предстоит преодолеть маршрут в 30 километров.
В составе сборной Беларуси борются за медали бронзовый призер групповой гонки Татьяна Шаракова, также чемпионка I Европейских игр Алена Омелюсик. Болеть мы будем и за белорусов Василия Кириенко и Бронислава Самойлова.
Подробнее – в видеоинформации.
Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»
Новости Беларуси. Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»
Василий Кириенко, чемпион мира-2015 в гонке с раздельным стартом:
Довольно типично для индивидуальных гонок. Единственное, может быть, отличие от европейских трасс – это широкие проспекты, потому что таких дорог в Европе не существует. Сквозняк, пробивает ветром. Это довольно опасно для велосипедистов на велосипедах на индивидуальной гонке, когда аэродинамичные колеса – боковой ветер бьет, очень прилично меняет траекторию при езде.
Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок