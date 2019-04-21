Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Как прошёл субботник на «Линии Сталина» с участием Президента? Репортаж СТВ

21.04.2019 - 20:44

Новости Беларуси. Весна в Беларуси богата традициями, нас объединяющими. Одна из таких – субботник. Заложенная ровно век назад, она и сегодня актуальна. По крайней мере, в нашей стране.

Во многом благодаря усилиям Президента, ведь именно он, невзирая на возмущения тех, кто отрицал всё, что было в Советском Союзе, настоял на сохранении лучшего, что досталось от Страны Советов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня тех, кто не участвует в субботниках, в Беларуси мало. Наверное, дело в том, что мы не только привыкли жить в чистоте и порядке, но и отчетливо понимаем, что это результат нашей с вами ежедневной работы.

Президент Беларуси во время субботника на «Линии Сталина»: «Мои дети, внуки придут и посмотрят на эту аллею»

Александр Лукашенко традиционно личным примером задает тон субботнику, а слово подкрепляет делом. В 2018 году стартовала трехлетка Малой Родины, и Президент поехал на свою – в Александрию, обустраивать дедову крыничку.

Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы

Этой весной многие предполагали снова увидеть Президента в его родной деревне, но глава государства приехал на «Линию Сталина». В честь 75-летия освобождения нашей страны от захватчиков вместе с сыном Николаем и своей трудовой командой заложил дубовую аллею как символ мужества и стойкости тех, кто героически держал оборону и сражался за наше с вами будущее на этих землях.

По еще одной доброй традиции, Александр Лукашенко после окончания работы пообщался с журналистами. И несмотря на то что буквально накануне обратился с Посланием к народу и парламенту, все же остались темы, которые, что называется, «наболели».

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике

Подробнее – в видеоинформации.

Новости по теме

Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт

Александр Лукашенко: «Я искренне уверен, я объехал весь мир – лучше наших женщин и девушек нет нигде»

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике

Михаил Русый и Леонид Заяц поучаствовали в работах по утеплению крыши будущей школы в Могилёве

Владимир Кухарев: на республиканском субботнике собрано около 9 миллионов рублей

Игорь Шуневич о субботнике: «Можно в неформальной обстановке сделать что-то хорошее»

Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»

Сергей Румас: «Я в первый раз принимаю участие в посадке леса»
‡агрузка...


Новости 24 часа

Кизим о голосовании в избирательном участке в Минске: «Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов»

Александр Лукашенко выразил соболезнование Президенту Шри-Ланки

Задержаны 7 подозреваемых в серии взрывов в Шри-Ланке

Известны данные соцопросов: кого поддерживают украинцы?

Под Брестом заложили фруктовый сад дружбы Беларуси и Таджикистана

Православные отмечают Вербное воскресение: традиции и значение праздника

В Украине стартовал второй тур президентских выборов. Порошенко и Зеленский проголосовали

Чем нынешнее Послание Президента отличалось от предыдущих? Анонс итоговой программы «Неделя»

Все новости