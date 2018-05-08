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Как в Минске будет ходить транспорт 9 Мая?

08.05.2018 - 22:10

Новости Беларуси. В связи с праздничными мероприятиями в центре города скорректируют график движения общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 9 мая с полудня автобусы № 1 и 100 будут курсировать чаще.

А с 19.30 до полуночи сократят до трёх минут интервал движения поездов в метро. В первой половине дня, а также с пяти часов вечера до окончания концерта на площади Победы перекроют движение на проспекте Независимости от ул. Я.Купалы до Козлова,  на Захарова от Независимости до Первомайской, и по улице Киселева от Независимости до Красной.

Общественный транспорт будет ходить в объезд.

Как в Минске будет ходить транспорт 9 Мая?

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