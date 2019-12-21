Какие перспективы у Союзного государства и как проводить время зимой полезно и безопасно? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Союзное государство и Евразийская интеграция станут главными темами итоговой информационной программы «Неделя». Она готовится к эфиру. Вот некоторые другие темы воскресного выпуска.
Какие самые популярные магазинные уловки заставят покупателя быстро заполнить свою корзину? Какую опасность таит праздник из коробки – пиротехника? И как с пользой для здоровья проводить время бесснежной зимой? Итак, смотрите программу «Неделя» 22 декабря в 19.30 на СТВ.
Минчане смогут строить жильё с господдержкой во всех городах-спутниках
Новости Беларуси. Нововведения закреплены указом главы государства. Напомним, в Смолевичах в порядке эксперимента начали возводить жилой дом для очередников столицы с привлечением субсидий не зависимо от даты постановки на учет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«Программы сформированы». Чем привлекательно жильё в Смолевичах для минчан и кто претендует на квартиры
Новый указ дает возможность минчанам построить жилье на аналогичных условиях во всех городах-спутниках столицы – Заславле, Фаниполе, Дзержинске, Логойске и Руденске. Список дольщиков формируют с учетом даты их постановки на учет нуждающихся, а субсидии начисляются не зависимо от очередности. Аналогично смогут построить жилье и непосредственно жители городов-спутников.