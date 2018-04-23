﻿ Какие штрафы грозят нелегальным торговцам на стихийных рынках? Комментарий Мингорисполкома | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Какие штрафы грозят нелегальным торговцам на стихийных рынках? Комментарий Мингорисполкома

23.04.2018 - 14:36

Новости Беларуси. В Минске применяют новшество, которое, по мнению городских властей, оставит в прошлом стихийные рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Излюбленные места торговцев – подземные переходы и площадки у станций метро. Ассортимент «магазинов» под открытым небом традиционно широкий, а вот качество товаров – сомнительное.

Контролируют нарушителей специальные патрули. За незаконную уличную торговлю за несколько месяцев штрафов выписали уже на сумму 6 тысяч рублей. Количество взысканий с продавцов вдвое выше цифры 2017 года. Применили и новый метод.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Дополнительным механизмом по борьбе с несанкционированной торговлей считаем также взыскание единого налога с физических лиц, кто осуществляет торговлю в неустановленных местах. Если человек попался в первый раз, он заплатит одну ставку единого налога. Но при повторном выявлении такого же правонарушения эта ставка взымается в 5-кратном размере.

Думаю, что эта мера также повлияет на снижение уличных торговцев с улиц города Минска.

Добавим, что половина нелегальных продавцов – не со столичной регистрацией. Продать товар в бойком месте стремятся приезжие из регионов.

Какие штрафы грозят нелегальным торговцам на стихийных рынках? Комментарий Мингорисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Возле станции «Тракторный завод» собираются построить крытый мини-рынок
Возле станции «Тракторный завод» собираются построить мини-рынок
«Это соглашение – добрый жест»: МАРТ и Ассоциации розничных сетей подписали договоренность о взаимодействии
«Это соглашение – добрый жест»: МАРТ и Ассоциации розничных сетей подписали договоренность о взаимодействии
В Минске стало меньше стихийных рынков
В Минске стало меньше стихийных рынков
«Комаровка» не будет работать 10 апреля
«Комаровка» не будет работать 10 апреля
«В любом населённом пункте человек может заказать в автолавку любой вид продукции, на следующий день он будет там»
«В любом населённом пункте человек может заказать в автолавку любой вид продукции, на следующий день он будет там»
Знаменитая «Комаровка» поменяет свой облик
Знаменитая «Комаровка» поменяет свой облик
В каких случаях торгуются белорусы?
В каких случаях торгуются белорусы?
Торговая сеть Минской области расшириться: появится более 90 объектов
Торговая сеть Минской области расшириться: появится более 90 объектов
Все новости по теме Торговля в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru