Какие специальности в топе у абитуриентов – 2019?
Новости Беларуси. Вчерашние школьники в ожидании первой волны зачислений. Вступительная кампания вошла в активную фазу. Позади подача документов на бюджетное отделение.
Сейчас в вузах проходят внутренние вступительные испытания и собеседования. Впрочем, на специальностях, где экзаменов нет, а достаточно только сертификатов ЦТ, уже можно подсчитать, кто проходит по баллам. Остается ли у будущих студентов возможность для манёвра, узнаем у Яны Шипко. Она выходит на прямую связь со студией из главного вуза страны.
Яна Шипко, СТВ:
Какие специальности в БГУ в топе у абитуриентов? Растет ли проходной балл, а вместе с ним и уровень поступающих?
Вячеслав Молофеев, первый заместитель ответственного секретаря приемной комиссии БГУ:
Вы знаете, тенденции прошлых лет сохранились. Естественно, большой интерес к специальностям факультета международных отношений, где мы фиксируем самый высокий проходной балл. На международное право он был – 385, ну и по всем специальностям этого факультета – более 370 проходные баллы.
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Среди естественнонаучных факультетов в лидерах – факультет прикладной математики и информатики, который сейчас готовит документы к зачислению. А завтра мы планируем зачислять высокие баллы на факультет радиофизики и компьютерных технологий, они превысили 320, рост по прошлому году – более 30 баллов. Высокие проходные баллы будут на химическом, биологическом факультете. Интерес абитуриентов к этим специальностям он сохранился, устойчивый и, соответственно, тут проходные баллы вырастут на 20-30 пунктов.
И, конечно, юридический факультет все время находится в топе, здесь мы тоже ожидаем, что проходные баллы будут не ниже прошлогодних.
Подробнее о вступительной кампании – в видеоматериале
Внутренние вступительные экзамены в вузах Беларуси начинаются 18 июля
Новости Беларуси. Абитуриенты, желающие связать свою жизнь с искусством, могут приступать к штурму творческих вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июля начинаются вступительные испытания для тех, у кого приоритетными на экзаменах считаются баллы не за ЦТ, а за творческие дисциплины в стенах вузов.
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Подобные внутренние экзамены продлятся до 26 июля. Такой вариант для поступающих предлагают также силовые учебные заведения и вузы аграрного профиля.
Зачисления студентов на бюджетные места пройдут до 28 июля. Одновременно по 2 августа продолжится подача документов на платной основе. При условии наличия вакантных бюджетных мест вузы в 20-х числах объявят о дополнительном наборе. Участвовать в нем можно будет с 30 июля по 1 августа.
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