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Какие улицы 9 Мая будут закрыты в центре Минска?

09.05.2018 - 08:56

Новости Беларуси. Правоохранители, медики и спасатели 9 Мая будут работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под особым контролем места массовых гуляний. Эти площадки огородят турникетами, а пройти туда можно будет только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами. Пристальное внимание и безопасности дорожного движения.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси:
Работа Госавтоинспекции, в первую очередь, конечно же, будет направлена 9 Мая на оказание помощи всем участникам дорожного движения. Между тем, если будут грубые нарушения правил дорожного движения, конечно же, на это Госавтоинспекция закрыть глаза не сможет. Поэтому мы рекомендуем всем участникам дорожного движения быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, чтобы их нарушение не привело к беде.

Сегодня будет ограничено движение транспорта в центре Минска. Закроют участки по проспекту Независимости, улице Захарова и Киселева с 10:00 до окончания утренних мероприятий и с 17:00 позднего вечера. Эти изменения коснутся работы общественного транспорта.

Какие улицы 9 Мая будут закрыты в центре Минска?

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