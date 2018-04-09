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Капремонт ждет переходы на ЖД-вокзале, Институте культуры и в Уручье

09.04.2018 - 22:49

Новости Беларуси. Полностью обновят переходы в районе станции метро «Институт культуры» и спорткомплекса «Уручье», а также на пересечении улицы Бобруйской и Привокзальной площади, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего же за 2018 год окрасят стены и потолки в 17 переходах, обновят и девять подземных пешеходных тоннелей на МКАД.

Игорь Воробьев, заместитель директора УП «Горавтомост»:
В связи с тем, что подземные пешеходные переходы 80-х годов выпуска, еще подготовка к Европейским играм. Планируем выполнить полностью ремонт ступеней, ремонт плиточного покрытия, потолков, осветительной арматуры.

Капремонт ждет переходы на ЖД-вокзале, Институте культуры и в Уручье

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