﻿ Карпович, Журавлев и Доманцевич провели первую тренировку одной из корпоративных команд Минского полумарафона-2018 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Карпович, Журавлев и Доманцевич провели первую тренировку одной из корпоративных команд Минского полумарафона-2018

12.05.2018 - 23:15

Новости Беларуси. 9 сентября в Минске состоится полумарафон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Добрая и здоровая традиция, которая берет свое начало с 2015 года, в этот раз рискует побить рекорд по численности участников, которые, кстати, уже начали готовиться.

12 мая прошла первая тренировка одной из корпоративных команд. В утренней разминке приняли участие более 150 человек, которые задались целью с помощью бега преодолеть себя и укрепить не только корпоративный, но еще и спортивный дух.

Основы правильного бега начинающим и не только атлетам преподали мастер спорта по легкой атлетике Кирилл Карпович, тренер бегового движения Follow Minsk Владимир Журавлев и белорусская марафонка Марина Доманцевич.

Марина Доманцевич, белорусская марафонка:
Открыла свой клуб в Новополоцке. У меня проводятся два раза в неделю тренировки с людьми, я так же подготавливаю их к полумарафону минскому. В прошлом году я была третьей. Я каждый год участвую, была первая, вторая и третья. Сейчас не знаю, какая буду.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Если говорить о корпоративных забегах, это сотни компаний со всего Минска и не только. Целые автобусы приезжают из городов Беларуси – это очень важно. Мы слышим отзывы самые положительные, что мы можем сделать и забег, скажем так, выявить победителя корпоративного забега.

Но самое ценное – это когда внутри спорт объединяет. В коллективе они друг друга и не знали, а оказывается, они единомышленники. Я рад, что Минский полумарафон может объединить людей внутри коллектива, сплотить их.

Карпович, Журавлев и Доманцевич провели первую тренировку одной из корпоративных команд Минского полумарафона-2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как изменились правила Минского полумарафона в 2018 году?
Как изменились правила Минского полумарафона в 2018 году?
«Принять прохладный душ, попить тёплую воду»: как готовиться к пробежке?
Думаю, что в следующем году побегу уже 10,5 километров: ведущая СТВ Наталья Михайлик о Минском полумарафоне
Думаю, что в следующем году побегу уже 10,5 километров: ведущая СТВ Наталья Михайлик о Минском полумарафоне
Фото: instagram.com/lenaminskaya
Заряд бодрости духа: Минский полумарафон-2017 в 15 фотографиях
«У меня на подсознании было, что я выиграю»: итоги Минского полумарафона
«У меня на подсознании было, что я выиграю»: итоги Минского полумарафона
«Чтобы Минский полумарафон был наряду с Лондонским и Берлинским»
«Чтобы Минский полумарафон был наряду с Лондонским и Берлинским»
Фото: facebook.com/vadim.devyatovskiy
Дневник Минского полумарафона: что рассказывает о забеге Вадим Девятовский
10 сентября из-за Минского полумарафона перекроют проспект Победителей от Романовской слободы до Машерова
10 сентября из-за Минского полумарафона перекроют проспект Победителей от Романовской слободы до Машерова
Все новости по теме Минский полумарафон
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru