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«Кітай нам становіцца вельмі і вельмі блізкім». Книгу китайских стихов на белорусском языке презентовали в Минске

09.02.2018 - 10:48

Новости Беларуси. Сто поэтов Китая XX века в одном сборнике. В Минске презентовали книгу, которая в стихах расскажет белорусскому читателю об истории Поднебесной, любви к родине и живописных пейзажах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На презентации рассказали и о планах издать белорусскую прозу, поэзию и детскую литературу на китайском языке.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики:
Литература – это очень важный мост. Хорошо и подробно узнать в литературе традиции и обычаи между нашими народами.

Николай Метлицкий, поэт, переводчик:
Я б хацеў, каб кожны наш суайчыннік прачытаў гэтую кнігу. Таму што Кітай нам становіцца вельмі і вельмі блізкім.

На международную книжную выставку, которая пройдет 28 февраля в Минске, приедут китайские издатели и писатели. Они обсудят с белорусскими коллегами реализацию нового белорусско-китайского переводческого проекта.

«Кітай нам становіцца вельмі і вельмі блізкім». Книгу китайских стихов на белорусском языке презентовали в Минске
Китайский сборник стихов на белорусском языке
Фото. Китайский сборник стихов на белорусском языке
Китайский сборник стихов на белорусском языке
Фото. Китайский сборник стихов на белорусском языке
Китайский сборник стихов на белорусском языке
Фото. Китайский сборник стихов на белорусском языке
Китайский сборник стихов на белорусском языке
Фото. Китайский сборник стихов на белорусском языке

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