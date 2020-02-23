Климатическая зима так и не наступила. Сколько Беларусь сэкономила на тёплой погоде
Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя».
На государственном уровне уже с большего понятно, где удалось сэкономить. По некоторым позициям суммы можно смело назвать значительными. Где убыло, где прибыло?
Баланс подобьет Алена Сырова.
Алёна Сырова, корреспондент:
Классическая зима со снегопадом, морозом и пушистыми сугробами пришла, правда, не туда, где ее ждали – остров Синай в один из январских дней стал белоснежным. И если Египет тонул в потоках туристов, то Британия в эти дни уходит под воду из-за сильнейшего наводнения. В Австралии подсчитывают ущерб от лесных пожаров – по самым скромным оценкам в борьбе со стихией страна потеряла более 4 миллиардов долларов.
Этой зимой в плюсе от капризов природы, похоже, останутся только европейские страны. В Финляндии, например, из-за тепла и небывалых ветров здорово удалось сэкономить на электроэнергии. Экономический эффект от, пусть пока непривычной для нас, еврозимы подсчитывают и в Беларуси.
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Стабильно небольшой плюс, иногда – дождь, реже – снег (и тот таял почти за сутки). В 2020 году в обычно самый хлопотный сезон года белорусскую столицу коммунальные службы содержат в чистоте по осенней схеме, хоть и во всеоружии. На борьбу со снежной стихией готовы выйти сразу 400 спецмашин и тысячи рабочих. Минувшей зимой в эту пору они начинали свой день в 4 утра, чтобы успеть убрать город.
Сейчас такие меры не понадобились. Это, конечно, минус для сотрудников – все-таки зарплату получают без надбавок за дополнительные часы работ, но внушительный плюс для городского бюджета.
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Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Здорово очень сэкономили. Посыпали песчано-соляной смеси: «Минскзеленстрой» на 459 метров кубических, а «Горремавтодор» – на 18 тысяч метров кубических. Итого эта сумма порядка 4,4 миллиона рублей.
Сэкономили и те, кто по дорогам ездит. Когда тепло – расход ниже, это знает каждый автовладелец. То же касается общественного транспорта, он израсходовал на 901 тысячу литров меньше топлива, а троллейбусы, трамваи и электробусы вместе сэкономили почти 4 миллиона киловатт-часов энергии.
Но всё же, главная статья расходов зимой – отопление. В этот раз траты значительно меньше. Минчане меньше грелись и больше сэкономили – 26 миллионов рублей.
Александр Дорохович:
Потребили на 356 млн метров кубических меньше газа на сумму 108 млн рублей. Это, условно, Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод...
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На отопление квартир, предприятий, работу заводов Беларуси каждый год нужно более 18,5 миллиардов кубометров газа. Много. Стремимся снижать, переходить на местные источники топлива – за 2019 год потребление древесного увеличили на 200 тысяч т. у.т.
Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта:
За 2019 мы ввели в целом по стране в эксплуатацию 4 миллиона 61 тысячу квадратных метров жилой площади. Введено в эксплуатацию и модернизировано 13 новых производств и предприятий. С учетом роста и экономики, и открытия новых производств – 960 тысяч тонн условного топлива. Мы сэкономили, по нашей оценке, на отопление мы потребим менее, чем 55 млн кубических метров по отношению к январю 2019 года.
Подсчитаем численный эквивалент экономии за январь при стоимости 127 долларов за 1 тысячу кубометров газа – итого почти 7 миллионов долларов. Согласитесь, внушительная сумма?
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Самая холодная пора по календарю еще не закончилась и даже продлится на день больше – все-таки год високосный. Но климатическая зима так и не наступила, затянувшаяся осень перешла в раннюю весну. Один сезон, так уж вышло, потерялся, зато ощутимо нашей стране принес определенную выгоду. Теперь самое время подумать, как грамотно распорядиться сэкономленным во время еврозимы 2020, но, конечно, не расслабляться – погода – дама капризная.
Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси
Новости Беларуси. Кто пока не определился в плюс или в минус такая тёплая зима для нас, так это аграрии. Выводы сделают позже, пока же важно вовремя начать полевые работы, даже если не по привычному графику, сообщили в программе «Неделя». Земля требует индивидуального подхода, тут не допустить бы пересыхания почвы – снега не было, а это чревато потерей влаги.
«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче
Пока же с выводами торопиться рано – на этом настаивает климатолог, академик Владимир Логинов. Природа не раз удивляла нетипичной погодой за последние столетия. И свидетельство тому – не только метеосводки.
Владимир Логинов, главный научный сотрудник центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:
Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине», помните, пятая глава: «В тот год осенняя погода // Стояла долго на дворе. // Зимы ждала, ждала природа, // Снег выпал только в январе // На третье в ночь». Прибавьте 14 дней, это значит 17 января, где-то в 1821 году или 1825 году только выпал снег. Это похоже на то, что происходит сейчас.
Я уже не говорю про Средние века, когда было гораздо теплее, чем сейчас.
Владимир Фёдорович настаивает: нужно руководствоваться исключительно фактами – среднегодовая температура в Беларуси выросла на 1,3 градуса. При этом причины могут быть разными, речь не только о парниковом эффекте, он на зимний климат, по словам ученого, влияет косвенно.
Климатическая зима так и не наступила. Сколько Беларусь сэкономила на тёплой погоде
Владимир Логинов:
Циклические изменения происходят на тренде. Сейчас восходящий тренд, на фоне его есть максимумы и минимумы, скачки (быстрый рост температур) и паузы (когда температура практически не растет). Где-то с 2015 года опять начала расти вверх. Сколько продлится этот рост, я не знаю, и никто не знает.