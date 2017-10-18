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Кобяков: В полной мере обеспечена реализация МАГАТЭ в сфере ядерной и радиационной безопасности

18.10.2017 - 15:48

Новости Беларуси. Проверка готовности системы реагирования. Утром 18 октября с заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров началось командно-штабное учение по реагированию на радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы усугубляем, усложняем ситуацию: массовые учения по реагированию на ядерные и радиационные аварии в Беларуси

Оно проводится по рекомендации МАГАТЭ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Участие нашей страны в глобальном режиме обеспечения безопасности влечет за собой внедрение в Беларуси международных стандартов безопасности и отчетности. В полной мере обеспечена реализация рекомендаций Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в сфере ядерной и радиационной безопасности. Постановлением правительства утверждена стратегия обращения с радиоактивными отходами Белорусской атомной станции. Совершенствуется система аварийного реагирования.

Правительством утверждена концепция создания системы ситуационных кризисных центров.

Вопросам безопасности при строительстве и эксплуатации белорусской АЭС уделяется большое внимание, ведь уже в 2018 году завезут топливо. Запуск же первого энергоблока в Островце намечен на 2019 год.

Кобяков: В полной мере обеспечена реализация МАГАТЭ в сфере ядерной и радиационной безопасности

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