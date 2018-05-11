Кокаина на 180 миллионов долларов конфисковала береговая охрана США с февраля

Новости США. Береговая охрана США перехватила в нейтральных водах несколько судов, перевозивших наркотики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецоперация по поимке контрабандистов велась в восточной части Тихого океана с конца февраля. Несмотря на то, что задействованы были всего три катера ведомства, им удалось конфисковать 6 тонн кокаина.

Вся партия наркотика уже доставлена в порт города Форт-Лодердейл для последующего уничтожения. Ее стоимость на черном рынке могла составить 180 миллионов долларов.